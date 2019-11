Ile Maurice: Dans la nature - Après les bulletins, les registres des votants

Voilà qui ne devrait pas contribuer à atténuer les polémiques autour des dernières élections. Un informateur a fait parvenir à l'express des photos des registres électoraux. Pas n'importe lesquels. Il s'agit des registres au moment où ils étaient utilisés par les officiers de la Commission électorale le jour du vote.

Ces registres indiquent clairement qui avait voté à 9h00 le 7 novembre dernier à la Rose-Belle North Government School, un des centres de vote de la circonscription 11.

Deux salles de vote sont concernées : la «voting room 1» et la «voting room 3». Une autre photo montre un écran d'ordinateur avec le registre numérique avec les mêmes informations : qui a voté, et qui ne l'a pas encore fait.

Si techniquement ces informations ne constituent pas un «big deal», car les agents des partis politiques dans les salles de classe sont déjà affectés à cette tâche - conformer la liste des électeurs à celle des votants pour identifier les électeurs qu'il faudra aller «débaucher» - ces photos pourraient démontrer un certain laxisme des fonctionnaires, ou sinon même leur irresponsabilité car selon les règlements clairement établis par la Commission électorale, «it is an offence for an agent or other person to

i) remove a marked register from a voting room,

ii) make any extract from a marked register,

iii) remove any extract from a marked register from the polling station

iv) or communicate to any person any information pertaining to a marked register by any means or in any manner whatsoever ».

Au vu de ces photos, ces règlements ont clairement été enfreints. Au final, la question principale qui en découle c'est celle-ci : un parti politique, à travers ces infractions, recevait-il en «real-time» des fonctionnaires de la Commission électorale, le registre des votants ?