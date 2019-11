Soudan: Un Représentant du JEM affirme que la paix est un objectif stratégique

Khartoum — - Le Représentant du Bureau du Mouvement pour la Justice et l'Egalité (JEM) à Khartoum, Al-Sultan Ibrahim Hashim, a déclaré qu'une marginalisation était pratiquée par l'Ancien Gouvernement et que la plupart des Enfants soudanais se sentaient Victimes de Mépris et d'Injustice au lieu de l'Objectif Stratégique recherché par tous les Mouvements de Lutte Armée.

Cela s'est produit lors que Hashim s'adressait - la Marche Majeure pour la Paix - sur la Place de la Liberté à Khartoum, organisée par l'Organe National de Soutien à la Paix, le Conseil Suprême de l'Administration Autochtone dans l'Etat de Khartoum avec la participation des Forces de la Périphérie, des Organisations de la Société Civile et des Comités de Personnes Déplacées et des Réfugiés.

Il a indiqué que certains cercles travaillaient pour bloquer le Dialogue et a souligné que les Négociations avec le Conseil Souverain se poursuivraient jusqu'à ce que les Objectifs soient atteints.

Hashim a énuméré les effets adverses de la Guerre sur la Société, tels que le Déplacement, le Refuge, le Sans-abris et la Pauvreté. Il a souligné que tous devraient participer à la Gouvernance du Soudan et que la Citoyenneté devrait être la base.

Le Représentant du JEM a félicité le Conseil Souverain d'avoir saisi une occasion de parvenir à la Paix.

De son côté, le Président de la Renaissance de la Jeunesse Soudanaise, l'Ing. Ahmed Al-Zain Abakar, a indiqué que la phase actuelle nécessitait des efforts concertés pour mettre un terme à la Guerre et parvenir à la Paix.

Il a félicité la Jeunesse Soudanaise et a souligné que la Jeunesse continuerait à travailler pour la Paix, mais a également souffert des Guerres et que la Révolution a déclenché pour la Paix, la Justice et la Liberté, qui sont, a-t-il conclu, les exigences du monde dans cette étape.