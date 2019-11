Ile Maurice: Rodrigues-Transport - Une Semaine de la sécurité routière pour sensibiliser le public

communiqué de presse

« Ene bon sofer conne valer lavi », tel est le thème retenu cette année par le bureau de l'adjoint Chef Commissaire de Rodrigues dans le cadre de la Semaine de la Sécurité Routière qui se tient du 23 au 30 novembre 2019. Les activités ont été lancées par le Chef Commissaire, M. Serge Clair, en présence de l'adjoint Chef Commissaire, M. Nicolson Lisette, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la gare routière à Port Mathurin, Rodrigues.

La Semaine de la Sécurité Routière a démarré par une marche de sensibilisation, comprenant jeunes et adultes arborant des pancartes portant des slogans et messages forts, le samedi 23 novembre 2019, dans les rues de Port Mathurin pour converger vers la gare routière. Pendant toute une semaine, les activités sont consacrées à la sensibilisation du public, des chauffeurs, et des enseignants sur la sécurité routière. La voiture tonneau de la police effectue également des simulations d'accident lors de cette campagne.

Selon les statistiques, Rodrigues a enregistré cette année sept accidents mortels sur la route. Pour Chef Commissaire, chaque accident enregistré est un accident de trop. D'où l'importance de faire des campagnes de sensibilisation chaque année. La Semaine de la sécurité routière est organisée dans neuf villages de l'île.

Lors du lancement des activités, le Chef Commissaire, M. Serge Clair, a déploré le fait que certains chauffeurs ne respectent pas le code de la route, mettant ainsi en danger la sécurité et la vie d'autrui. Il a plaidé pour une meilleure organisation de la police pour assurer la sécurité routière. Il s'est également appesanti sur la nécessité de former des chauffeurs d'autobus et de camions par rapport à la sécurité routière.

Pour sa part, l'adjoint Chef Commissaire, M. Nicolson Lisette, s'est prononcé en faveur d'une culture de la sécurité routière auprès de la population afin d'atteindre l'objectif de zéro accident. Il est aussi revenu sur les actions prises par sa Commission en faveur d'une meilleure sécurité sur les routes. Il a également fait appel à la police pour promouvoir l'éducation du public sur la sécurité routière.