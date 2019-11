Congo-Brazzaville: Prison militaire de Ndolo - L'état de la santé du général Justin Kalekuzi Songambele préoccupe la FBCP

L'officier supérieur de l'armée congolaise, selon l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, est détenu dans des conditions qui détériorent chaque jour sa santé.

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP), dans un communiqué du 26 novembre, indique que le général de brigade Justin Kalekuzi Songambele, « en détention arbitraire » dans le bâtiment 2 A, à la prison militaire de Ndolo, est dans un état de santé précaire « dans la condition infra inhumaine », sans possibilité des soins appropriés. Elle condamne l'arrestation et la détention de ce général qu'elle qualifie d'illégales et exhorte à sa libération afin de lui permettre de suivre des soins médicaux appropriés pas disponibles à la prison militaire de Ndolo.

Le général de brigade Justin Kalekuzi Songambele, d'après la FCBP, a été arrêté le 21 mai dernier pour un motif purement civil et non pénal, par la Haute cour militaire, qui l'a transféré, quatre jours plus tard, sous RP n° 202/19, à la prison militaire de Ndolo. « La Haute cour militaire est-elle habilitée à arrêter un général pour une affaire civile ? », se demande cette organisation, qui rappelle qu'il y a plusieurs crimes qui rentrent dans le cadre de la compétence de cette juridiction et qui sont restés impunis.

L'organisation non gouvernementale fait également observer que les prisonniers et les détenus préventifs en République démocratique du Congo vivent grâce à leurs parents, amis et connaissances, les églises, la Croix Rouge internationale et des gens de bonne volonté. Elle déplore aussi le surpeuplement des prisons et maisons carcérales à travers le pays, fustigeant également le fait que malgré cette situation, l'Etat congolais ne disponibilise pas des moyens financiers et matériels suffisants pour la survie quotidienne de ces détenus. L'organisation rappelle, par ailleurs, l'existence sur les plans national et international des lois sur la protection des prisonniers et détenus préventifs que le pays devrait respecter. Ainsi recommande-t-elle aux autorités politiques et administratives congolaises compétentes de prendre des mesures sévères pour imposer le respect de ces règles.