Gabon: L'Intelligence Artificielle au cœur de la sensibilisation

Le Bureau de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) accréditée au Gabon a organisé des ateliers de sensibilisation sur l'Intelligence artificielle à Libreville. Ces ateliers se déroulent durant deux jours, du 26 au 27 novembre 2019.Lesdits ateliers s'inscrivent dans l'optique de la Quinzaine des Nations-Unies pour le Développement Durable dans sa deuxième édition.

L'initiative est mondiale, celle de sensibiliser les populations sur l'Intelligence artificielle. Le Gabon fait partie des pays identifiés pour bénéficier des ateliers de sensibilisation. Le Bureau de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) à Libreville organise des séminaires de sensibilisation au bénéfice des différents acteurs et spécialistes en la matière. Le thème retenu à cet effet est : « Sensibilisation à l'Intelligence artificielle et aux questions d'éthique ».

Le Représentant résident de l'Unesco au Gabon, Vincenzo Fazzino a dans son allocution, affirme que « l'intelligence artificielle (IA) est un domaine qui fascine et qui est pleine expansion. Il ne se passe pas un jour sans qu'un nouvel exploit impliquant une machine dite intelligente ne soit rapporté » confiera-t-il.

Ces ateliers, selon le Bureau Unesco de Libreville, permettront enfin de traiter des enjeux en veillant à promouvoir et à maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle en tant que levier de développement. Ils permettront également à mettre en garde les politiques publiques sur l'usage de l'intelligence artificielle. Aussi, le Bureau l'Unesco, à travers ce projet, privilégie-t-elle une approche humaniste.

Poursuivant ses propos, Vincenzo Fazzino soutient que ces dernières années, les progrès ont été spectaculaires en matière d'intelligence artificielle et donnent lieu à des inventions qu'on aurait pas pensées possibles. « Ordinateurs et robots sont capables d'apprendre à améliorer leur travail et même prendre des décisions. Ce qui se fait bien entendu par le truchement d'un algorithme et sans conscience individuelle » affirme le diplomate du Système des Nations-Unies.

Des questions demeurent cependant, celles de savoir "est-ce qu'une machine peut penser ? De quoi est capable l'intelligence artificielle au stade actuel de son évolution ? Jusqu'où va son autonomie ? Qu'en est-il de la décision humaine ? Ce sont là autant de questions qui taraudent les esprits des uns et des autres. Les problèmes d'éthiques sont d'ailleurs évoqués, car la recherche avance à toute allure. « De nombreux chercheurs s'en inquiètent et certains pays ont entamé une réflexion sérieuse sur la question, mais aucun cadre légal n'existe à ce jour pour orienter la recherche future à l'échelle mondiale » confirme Vincenzo Fazzino.

Il faut rappeler à des fins utiles que les ateliers sur la sensibilisation à l'intelligence artificielle et aux questions d'éthique s'inscrivent dans l'optique de la Quinzaine des Nations-Unies pour le Développement Durable dans sa deuxième édition. Stephen Jackson, Coordonnateur résident du Système des Nations-Unies au Gabon a expliqué que les Objectifs de développement durable, également appelés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humons vivent dans la paix et la prospérité.

