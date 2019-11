Congo-Brazzaville: Festival Bilili BD - La quatrième édition consacrée « aux super-héros »

Le Festival international de la bande dessinée du Congo (Bilili BD) se tiendra du 3 au 7 décembre à l'Institut français du Congo (IFC) sur le théme « (Super) héros du quotidien ».

Le thème choisi cette année invite le public à réfléchir à ce qui fait d'une personne aux apparences ordinaires un « super » héros ou une « super » héroïne du quotidien. A cet effet, le rendez-vous de cette année explorera la notion d'héroïsme, dans un environnement graphique qui célèbre en grandes pompes ces personnages ou modèles aux idéaux fantasmés par beaucoup, mais impossibles d'atteindre dans la vie quotidienne.

Bilili BD, ce sont des retrouvailles entre auteur(e)s de bandes dessinées, éditeurs, réalisateurs de films d'animation et amoureux du secteur. La quatrième édition va réunir plus d'une vingtaine de participants locaux et internationaux. Ils viennent notamment du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, de la France, du Togo, du Cameroun et de biens d'autres pays. Chacun sera invité, encouragé à participer et à s'inscrire dans l'histoire de son quartier, sa ville, son pays, sa famille, ses amis, par des faits qui marqueront certainement les esprits et les mémoires.

Au programme de ce festival : expositions, rencontres d'auteur(e)s, séances dédicaces, conférences-débats, master class, jeux vidéo, concert dessiné, projection de films d'animation, remise des prix du concours BD. Ces différentes activités auront lieu à l'Institut français du Congo de Brazzaville et à la salle Canal Olympia.

A travers le concours initié une fois de plus cette année, le festival Bilili BD veut stimuler l'ingéniosité des participants à confectionner des costumes, accessoires, maquillages des personnages de manga, BD, Comics, dessins animés ou jeux-vidéo qu'ils connaissent, dont ils lisent les aventures ou qu'ils aiment bien tout simplement.

Notons que le festival Bilili BD met en avant les auteurs et créateurs de BD, JVD, dessin animé et les incroyables cosplayers. Il a été créé conjointement par Joëlle Ebongue, alias Elyon's, auteure de BD camerounaise résidant au Congo, et l'Institut français du Congo de Brazzaville. Il se déroulera également à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, le 4 décembre. L'accès à toutes les activités du festival est gratuit.