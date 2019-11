Seychelles: Les vols directs Seychelles-Tel Aviv seront lancés jeudi - Une première dans la région pour Israël

Des vols directs hebdomadaires entre Israël et les Seychelles, qui commenceront jeudi matin, vont rapprocher davantage les habitants des deux pays, a déclaré le nouvel ambassadeur israélien.

Oded Joseph a présenté ses lettres de créance au président Danny Faure mardi à State House, à Victoria, la capitale.

"J'ai la chance d'être ici aujourd'hui, alors qu'Air Seychelles lancera le premier vol direct vers Israël. Cela rapprochera définitivement nos peuples. Nous ne serons qu'à deux heures de distance", a déclaré M. Joseph.

Le nouveau service sera opérationnel les mercredis, partant des Seychelles pour se rendre à Tel-Aviv à 23h55 et revenant à Seychelles de Tel-Aviv à 17h30.

M. Joseph a déclaré: "Ce sera un véhicule stratégique qui renforcera nos relations. Cela permettra à de nombreux touristes d'arriver d'Israël dans ce magnifique pays. Nous allons évidemment accueillir les Seychellois sur cette terre sacrée. Nous avons aussi des plages incroyables dont les gens pourront profiter. "

"Je veux organiser plus d'événements culturels auxquels les deux pays pourront se réunir. Nous devrions donc utiliser le fait que nous avons maintenant un vol direct et sommes plus qu'à quelques heures l'un de l'autre. Nous espérons être dans le top 10 des pays visitant les Seychelles ", at-il ajouté.

Dans une récente interview, Michael Berlouis, directeur financier d'Air Seychelles, a déclaré que le nouveau vol direct vers Tel Aviv serait une première pour la région de l'océan Indien.

"La création du tout premier corridor aérien entre les Seychelles et Tel Aviv renforcera les liens commerciaux, touristiques et culturels entre les deux pays, en plus de stimuler le trafic et les connexions vers d'autres destinations de notre réseau", a déclaré M. Berlouis.

Air Seychelles est déjà confronté à un environnement concurrentiel et le président de la nation insulaire, Danny Faure, a déclaré dans son discours sur l'état de la nation que le gouvernement allouera à Air Seychelles 6 millions de dollars par an pour les cinq prochaines années à partir de l'année prochaine.

Pour ce qui est des investissements et du commerce, M. Joseph a déclaré que le potentiel est énorme dans de nombreux domaines et un domaine clé sur lequel les deux pays pourront travailler ensemble est l'agriculture.

"Je pense qu'il s'agit d'un problème majeur aux Seychelles. La coopération dans ce domaine apportera des résultats fructueux", a déclaré M. Joseph.

Un autre point abordé lors de la rencontre entre M. Joseph et M. Faure est la gestion de l'eau. M. Joseph a déclaré que la gestion de l'eau est directement liée à l'agriculture de haute technologie.

Le nouvel ambassadeur a déclaré qu'Israël et les Seychelles établiraient des relations plus étroites puisque les deux pays respectaient religieusement les valeurs de la Bible.

Les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, comptent 95 000 habitants et, selon le Bureau national des statistiques, 76% sont catholiques.