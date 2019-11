Afrique: Ligue des Champions - Vita Club à Tizi-Ouzou pour la victoire face au JSK

AS V.Club sera reçu vendredi 29 novembre par la JS Kabylie, en match de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF.Le coach de l'AS Vita Club, Florent Ibenge s'est exprimé à l'arrivée de l'équipe congolaise en Algérie, au sujet de la première rencontre de la phase de groupe de la Champions League africaine.

« L'objectif est toujours de prendre du plaisir sur le terrain et de donner le meilleur de soi-même. Comme on est des compétiteurs et que nous sommes dans une compétition à quatre clubs, il est important d'essayer de ramener des points, a confié le technicien congolais dans des propos relayés par Le Buteur. Nous savons que nous allons affronter une grande équipe de la JSK. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes en reconstruction. Nous avons perdu quatorze joueurs dont la majorité sont des internationaux. On est le petit poucet de ce groupe. Non seulement par rapport à notre phase de reconstruction, mais aussi par rapport au budget. Si vous mettez le budget de l'AS Vita club sur l'échelle continentale, nous sommes peut-être au-delà de la 100e place. On va essayer de tout faire pour réaliser le meilleur résultat possible face à la JSK. »

Après 38 ans Vita Club jouera à Tizi-Ouzou le vendredi 29 novembre, au stade du 1er novembre. Classé dans un groupe D de la Ligue des Champions dit de la mort, les hommes de Jean-Florent Ibenge sont déterminés à battre la JSK dans leur propre stade.

« Comme vous l'avez si bien dit, il s'agit du groupe de la mort. Oui, quelque part le titre est juste. Nous sommes dans le même groupe avec les trois ténors du Maghreb. En ce qui nous concerne, nous avons fait de bons résultats ces derniers temps en faisant deux finales en quatre ans. Mais, on est dans une année de transition, car nous avons perdu quatorze joueurs en une année et demie. Donc on est plutôt en reconstruction. Toutefois, nous avons la chance d'avoir des joueurs intéressants du pays », a ajouté Florent Ibenge.