Algérie: 4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Sétif, Oran et Bordj Badji Mokhtar

Alger — Quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire lors d'opérations distinctes menées mardi à Sétif, Oran et Bordj Badji Mokhtar, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 26 novembre 2019, suite à des opérations distinctes menées à Sétif (5ème Région militaire), Oran (2ème Région militaire) et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), 4 éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a démantelé, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les services de la Sûreté nationale à Chlef (1ère Région militaire), "un réseau criminel composé de 4 individus, dont un terroriste repenti, et a saisi un pistolet automatique, un fusil de chasse, une bombe de confection artisanale et des armes blanches", ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des Garde-frontières "ont saisi, lors de deux opérations distinctes menées près des frontières à Tlemcen (2ème Région militaire), 40 kilogrammes de kif traité, 5.700 comprimés psychotropes et 100 grammes de Cocaïne", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à El-Oued (4ème Région militaire), "un individu en possession de 1.002 unités de différentes boissons", relève-t-on.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), 4 individus et saisi 8 groupes électrogènes et 3 camions chargés de 27,6 tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande, alors que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset", conclut le MDN