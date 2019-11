Sénégal: Des pêcheurs de Thiaroye sur Mer portés disparus en mer - 10 jours après, les populations entre angoisse et desespoir

Les populations du village des pêcheurs de Thiaroye sur Mer sont dans l'anxiété totale. L'angoisse de ne pas retrouver les 6 pêcheurs portés disparus depuis le 16 novembre passé, hante leurs parents et amis dans ce village de pêcheurs.

Chaque matin depuis la disparition de 6 pécheurs de Thiaroye sur Mer et leurs embarcations, leurs parents, proches et amis scrutent l'horizon dans l'espoir de voir revenir les embarcations perdues en mer.

Pour certains, l'espoir de les retrouver s'amenuisent avec les recherches lancées depuis plus de 10 jours, sans la trace des deux pirogues et de leurs occupants.

L'on avance que l'une des pirogues est une petite embarcation et les chances de la retrouver sont maigres, contrairement à la première pirogue qui est plus grande et a des chances de résister dans la mer durant un bon bout de temps.

Et qu'en est-il de leurs occupants ? Sont-ils toujours en vie ? Ont-ils assez de provisions pour résister à la faim et la soif pendant tout ce temps ? Autant de questions que se posent les parents et amis de ces pêcheurs.

On refuse de se rendre à l'évidence dans ce village et on nourrit l'espoir de les revoir, indique un villageois de Thiaroye/Mer.

Pour certains, l'espoir de les retrouver n'est plus permis et on doit porter le deuil de ces pêcheurs qui sont restés sans provisions ni eau durant 10 jours dans la mer.

PAPE DIOP, UN RESCAPE, TEMOIGNE

Revenant sur la première embarcation, perdue en mer depuis le 16 novembre, un des occupants revient sur ce qui semble être les chances de survies de ses camarades, lui qui a eu la chance de retrouver la terre ferme. Il a été aidé en cela par une autre pirogue venu porter secours à d'autres amis en haute mer.

«Nous avions pris la mer à partir de Yarakh, après avoir fait le plein. Nous avons cuisiné le riz, on a mangé à midi et le soir aussi. Il restait un peu de riz et deux paquets de spaghetti comme seuls provisions.

Et ça doit finir depuis longtemps. Ils n'ont que deux bidons de 20 litres d'eau», renseigne Pape Diop, un des pécheurs qui avait quitté l'embarcation pour aller chercher de l'aide en terre ferme.

Plusieurs opérations de secours initiées par les villageois n'ont rien donné. Certains de dire qu'ils sont laissés à leur sort, avec des moyens rudimentaires, pour tenter de sauver leurs fils. Y a-t-il réellement des opérations de recherches pour ces pêcheurs ?

Bon nombre de ces pêcheurs répondent par la négation. «Nous ne comptons pas sur l'Etat. On a l'habitude de sortir nos camarades de ces genres de pétrins en mer, sans l'appui de l'état et avec nos propres moyens», se désole un pécheur.

ALIOUNE NDOYE, MINISTRE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME A THIAROYE/MER : «Les recherches se poursuivent et nous avons bon espoir...»

Une délégation conduite par le ministre des Pêches et de l'Economie maritime rassure. «Nous étions venu, avec toutes les directions impliquées du ministères des Pêches pour rassurer d'abord les parents de Thiaroye et pour leur confirmer que depuis que l'Etat est informé de cette situation, aucun moyen n'est laissé en rade pour essayer de retrouver les pêcheurs en mer. Les recherches se poursuivent et nous avons bon espoir de retrouver nos parents.

Et voilà, rassurer nos parents et amis de Thiaroye que l'Etat n'a pas abandonné les recherches. Nous sommes en train de mobiliser les différents moyens disponibles, aussi bien la marine nationale que nos relations avec d'autres pays pour retrouver les pêcheurs», affirme Alioune Ndoye.

Et le ministre des Pêches et de l'Economie maritime d'ajouter: «nous avons aussi remis une enveloppe de deux millions pour aider à l'achat du gasoil pour pirogues pour les recherches et aussi appuyer les parents des 6 pécheurs portés disparus», renseigne le ministre.