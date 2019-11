Sénégal: Défis à relever dans le cadre de la ZLECAF

Faisant pour sa part une communication sur «la Zone de Libre-échange continentale africaine (Zlecaf), état des lieux, enjeux et opportunités pour le secteur privé sénégalais et avantages comparatifs pour les secteurs du numérique, des Technologie de l'information (TI) et des Télécoms», Astou Sy, Chef de la Division des négociations commerciales internationales, à la Direction du Commerce extérieur du Ministère du Commerce, est revenue sur les défis à relever pour une bonne intégration des entreprises sénégalaises.

Elle a ainsi cité la nécessité du développement de l'offre, l'impératif de la disponibilité des statistiques, ainsi que l'existence d'obstacles réglementaires explicites ou implicites sur le marché d'exportation.

Entre autres, Mme Sy a aussi ajouté la mise en œuvre des accords commerciaux régionaux et l'insuffisance d'implication du secteur privé, plus particulièrement dans la négociation des accords afin de voir sur quels produits et services il faut ouvrir ou sur lesquels il ne le faut pas pour ne pas compromettre les activités au Sénégal. Sur ce point d'ailleurs, elle a invité Optic à s'impliquer dans l'établissement des listes d'engagement.

Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En effet, le président d'Optic, Antoine Ngom, a précisé que son organisation participe déjà aux activités liées à la Zlecaf.

Le numérique étant l'un Sdes secteurs prioritaires de la Zlecaf, M. Ngom, non moins Président du comité de pilotage du Bmn, a indiqué que leur organisation va renforcer sa participation dans l'élaboration des listes d'engagement pour permettre aux entreprises du secteur du numérique de peser de tous leurs poids afin de s'assurer qu'elles sont prêtes à affronter la concurrence.

Toutefois, il a fait noter que la Zlecaf n'est pas seulement de la concurrence, mais aussi des opportunités, des partenariats avec d'autres pays et acteurs pour aller conquérir d'autres marchés.

Ainsi donc, il a assuré qu'Optic compte saisir pleinement sa change, car ayant un potentiel important. A noter, par ailleurs, que le coordonnateur national du programme Netherland Trust Fund IV (Ntf IV), Diabel Ndaw a informé qu'une enveloppe de 1,7 millions d'Euros est disponible pour aider les Petites et moyens entreprises (Pme) du numérique à renforcer leur compétitivité pour externaliser leurs processus métiers.