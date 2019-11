Afrique: XXIéme journées de gastroentérologie d'Afrique francophone - 300 gastroentérologues attendus à Dakar

Plus 300 gastroentérologues venant de l'Afrique francophone seront présents à l'occasion des XXIèmes journées de la société Africaine d'hépato Gastroentérologie (SAHGE) prévues les 28, 29 et 30 novembre à Dakar.

L'annonce a été faite hier, mardi 26 novembre à travers un point de presse organisé dans le cadre de la communication sur «l'intérêt et les enjeux» de cette manifestation scientifique.

Le président de la SOSEGH, Aboubabackry Diallo, soutient : «ces participants vont partager des séances de formation continue et échanger sur leur expérience dans la prise en charge, du diagnostic et du traitement des cancers du tube digestif (œsophage, estomac et intestins), des hépatites virales et du cancer du foie.

En d'autres termes, elles permettront un renforcement des capacités des gastroentérologues africains qui ne peuvent pas assister aux congrès européens et américains.»

«Mieux, dira-t-il, des experts reconnus provenant de d'Afrique noir, du Maghreb de France et de Belgique assurent cette formation.»

Dans la même foulée, Daouda Dia, président du comité d'organisation du congrès ajoutera : «les retombées pour le Sénégal et l'ensemble des pays d'Afrique francophone sont manifestes dans les domaines des soins médicaux et de l'enseignement avec la formation des médecins spécialistes et dans la recherche scientifique».