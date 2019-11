Tunisie: Volley-Ball - Le Club Sfaxien pour un second sacre consécutif

Après leur deuxième sacre consécutif en Super coupe de Volley-Ball dame, Khouloud Sammoud, la capitaine du Club Sportif Sfaxien est revenue sur leur performance contre le CF Carthage (leur rival de tous les temps).

Le Club Sportif Sfaxien a dominé le CF Carthage en finale de la Supercoupe de Volley-Ball dames. Championnes de la dernière édition, les seniors féminines de volley-Ball du Club Sfaxien ont conservé leur titre. Les Sfaxiennes sont ainsi à leurs 5è sacre après ceux de 2005, 2007, 2010, 2018. Après avoir évoqué sa satisfaction, Khouloud Sammoud, la capitaine sfaxienne s'est prononcé sur leur performance.

« C'est un grand bonheur. On se devait de continuer avec les moments de gloire. Chose faite avec beaucoup de détermination et de maîtrise. Le plus important, c'est que toutes mes coéquipières savent désormais où elles veulent aller. On a su jouer en bloc et attaquer intelligemment. Je suis persuadée que l'arrivée de l'entraîneur brésilien Edwardo a déteint sur le rendement de l'équipe », a déclaré Khouloud avant de poursuivre.

« Entre le CSS et le CFC, il y a toujours de la rivalité. Ils sont tous les deux les meilleurs sur la scène, et ont le droit d'aspirer aux titres aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau africain et arabe. Et quand on arrive à détecter les faiblesses et les points forts de l'adversaire, on peut varier les manœuvres en notre faveur. Le CSS a débuté la rencontre en force pour dominer le set inaugural, puis a perdu le second set sur un large score... Quand on veut vite plier la rencontre, on tombe dans les erreurs et on perd progressivement la concentration. C'est pour cette raison que l'adversaire a su exploiter notre relâchement. Heureusement qu'on a pu réagir convenablement dans la troisième manche malgré la farouche résistance des Carthaginoises », a-t-elle ajouté.