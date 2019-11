Congo-Kinshasa: La USG Catherine Pollard échange avec le personnel de la MONUSCO

communiqué de presse

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée de la stratégie, des politiques et de la conformité en matière de gestion, Catherine Pollard, effectue une visite officielle en République Démocratique du Congo (RDC), du 24 au 28 novembre 2019. Cette première visite en RDC a pour but d'encourager le personnel et échanger sur les perspectives et les difficultés de la Mission.

Mme Catherine Pollard a rencontré ce 25 novembre le personnel ainsi que le Leadership de la MONUSCO au cours d'une assemblée générale à Kinshasa et par vidéo conférence avec la ville de Goma.

Elle a félicité le personnel de la MONUSCO et le leadership pour les sacrifices consentis pendant des années en RDC. Elle a affirmé notamment : « la MONUSCO a réalisé beaucoup de choses dans ce pays, mais il y a encore beaucoup à faire notamment dans le domaine sécuritaire ».

Mme Pollard a présenté sa feuille de route qui est de « travailler d'une manière simple, rapide et directe. » Pour cela, le Secrétaire général a accordé plus d'importance à la délégation d'autorité, ce qui permet aux missions de prendre beaucoup d'initiatives, a-t-elle expliqué. La MONUSCO, dira-t-elle encore, est « une des plus grandes missions qui a accompli beaucoup de progrès. »

La Secrétaire générale adjointe a par ailleurs informé que dans les années à venir, la Mission va certainement rencontrer beaucoup de défis, mais elle s'engage à travailler pour minimiser l'impact sur le personnel. Elle encourage une communication ouverte entre le personnel et le leadership pour une plus grande efficacité.

En plus de ses rencontres avec le leadership et le personnel de la MONUSCO à Kinshasa et Goma, Mme Pollard a aussi rencontré des autorités congolaises en charge des questions de violences contre les femmes, dans le contexte des abus et exploitation sexuelles (SEA).

Il s'agissait de voir comment la Mission peut mieux faire dans sa stratégie de lutte contre les abus et exploitations sexuelles ainsi que la prise en charge des victimes.

Mme Polard est chargée de veiller à l'application des politiques de l'Organisation des Nations Unies en matière de déontologie dans les missions de maintien de la paix et dans les missions politiques. A cet égard, elle supervise la fonction déontologie et discipline de toutes les missions de paix des Nations Unies. Elle a pris ses fonctions à ce poste le 1er septembre 2019.