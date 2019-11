Afrique: UEFA LDC - Krépin Diatta - « C'était bête de prendre le rouge comme ça »

Buteur puis exclu, le Sénégalais Krépin Diatta (FC Bruges) a vécu une drôle de soirée de Ligue des Champions sur le terrain de Galatasaray.

Le Club de Bruges ne pouvait surtout pas perdre sur la pelouse du Galatasaray, mission accomplie... dans la douleur pour les Brugeois. Rapidement menés, les Blauw en Zwart ont pris le match en mains, mais ils ont dû attendre les tout derniers instants et un coup de génie de Krépin Diatta pour revenir au score. Si le Sénégalais a offert un point au Club de Bruges, il a aussi perdu gros, juste après son but. En enlevant son maillot, le Sénégalais a réclamé une deuxième carte jaune, il a été exclu.

« C'était un but très important mais l'équipe a encore montré un très bon état d'esprit. Ce n'était pas facile face à ce public. Notre équipe est solide et on a pris ce point très important, a déclaré Krépin Diatta à l'issue de la rencontre. Le carton rouge ? Ce n'était pas un excès d'euphorie. Ce n'était pas un match facile car à chaque fois que je touchais le ballon, on me criait dessus. Je voulais montrer que j'étais encore dans le match et je pense que c'était la bonne réponse. C'était bête de prendre le rouge comme ça. »

C'est un exploit individuel de Krépin Diatta qui a permis au Club de Bruges de se sortir du pétrin et d'arracher un point sur la pelouse du Galatasaray mardi soir. Un partage précieux qui permet aux Brugeois de rester troisièmes de leur groupe.