Congo-Kinshasa: Beni - Au moins 16 autres civils tués ce mercredi à Maleki et Masuku

Ce chiffre est avancé par les forces de sécurité, après un massacre sanglant qui a visé Maleki, à près de 8 kms d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Beni. Les faits sont trop cruels, car il s'agit d'abord de 16 corps qui viennent d'être retrouvés, la journée de ce mercredi dans ces villages, après une fouille à laquelle se sont livrés les aborigènes.

Janvier Kasayirio, rapporteur de la société qui livre ce bilan, n'exclut pas la possibilité de l'alourdissement du bilan puisqu'il s'agit de brousses dans lesquelles les corps sans vie de civils sont abandonnés. Il informe que c'est la nuit que ces compatriotes ont sauvagement été assommés à l'arme blanche et au fusil par les rebelles ADF actifs dans la région.

« Les ADF ont fait incursion à Maleki et sont allés jusqu'à Musuku. Maintenant là, on est en face de 14 morts qui sont à la morgue à Oïcha. Mais on parle déjà de 16 même si je n'ai pas encore vu les 2 autres là. L'ennemi a opéré la nuit et nous avons eu l'information le matin », témoigne-t-il à Le Potentielonline.net.

Pour la société civile du territoire de Beni, la situation est devenue explosive et risque d'être complètement hors du contrôle, si cet état dégénère. « Ce qui se passe chez nous fait peur. C'est plus que la terreur, c'est plus que le mal. On ne sait même pas comment qualifier ça. Maintenant, on égorge partout. Ça fait très mal », se plaint Janvier Kasayirio.

D'ailleurs, face à ces massacres récurrents dont on ne sait plus compter le nombre des victimes, l'émotion et la psychose sont montées d'un cran vis-à-vis de ce qui s'apparente à un véritable génocide contre les populations autochtones. Le territoire de Beni semble devenir aujourd'hui un véritable champ d'expérimentation des crimes odieux qui continuent à coûter la vie à de nombreux civils non armés. Les rebelles y font irruption la nuit, avant de mener tranquillement leur opération.

La chronologie succincte de ces événements tragiques depuis la nuit du 5 au 6 novembre dernier, retrace un tableau très sombre de la situation devenue inexcusable à Beni. Ce qui est irritant dans la mesure où, il y a peu, les forces armées ont annoncé avoir lancé une vaste opération de reconquête de tous les bastions ennemis jusqu'à ses dernières poches résiduelles dans les fins fonds du territoire de Beni. Depuis, la cruauté contre les civils s'est accrue alors qu'un brin d'espoir commençait à se construire dans le chef des habitants dans la région. Hélas, tout semble s'évaporer par les attaques ciblées qui, à chaque fois, se soldent sur des bilans inattendus.

Consécutivement à cette situation, les forces vives réitèrent leurs recommandations aux FARDC, celles qui consistent à mettre en place des stratégies draconiennes dont les résultats seront palpables.

Cependant, Janvier Kasayirio souhaite que ces morts à répétition servent de leçon aux autorités pour qu'elles agissent car, dit-il, les forces vives sont fatiguées à lancer des appels qui n'aboutissent pas.

« Ce n'est qu'une grande psychose qui règne, les gens sont dans le qui-vive. Je crois que les événements qui se passent suffisent comme message aux autorités. On n'a plus à dire. Elles-mêmes doivent s'amender, elles écoutent, elles entendent, elles ont vu. A elles la responsabilité », a-t-il conclu.