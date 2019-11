Cote d'Ivoire: Yamoussoukro, Béoumi et Bouaké - L'Ambassadeur Richard Bell a échangé avec les populations et visité des projets financés par le gouvernement américain

L'Ambassadeur des Etats-Unis Richard Bell a effectué sa première sortie hors d'Abidjan, en se rendant à Yamoussoukro, Béoumi, et Bouaké du 19 au 22 novembre 2019. A chaque étape, il a d'abord rencontré le corps préfectoral.

A Yamoussoukro, il a visité le Centre Médical Walé qui travaille en étroite collaboration avec le programme américain de lutte contre le VIH/SIDA (PEPFAR), et notamment avec le Centre américain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies (CDC) dans le cadre du dépistage et du traitement des patients porteurs du VIH.

Il a également rencontré des étudiants à l'American Corner de l'INP-HB et a échangé avec eux sur les activités du gouvernement américain en Côte d'Ivoire ainsi que les opportunités d'études.

A Béoumi, l'Ambassadeur a rencontré des membres des communautés Baoulé et Malinké ainsi que les chefs religieux pour s'informer sur les actions menées, après les récentes violences, par la société civile en faveur de la réconciliation avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Il a félicité les membres des plateformes pour leur engagement à résoudre le conflit et à maintenir un dialogue ouvert au sein de la communauté.

A Bouaké, l'Ambassadeur a rencontré le personnel médical du Centre Hospitalier Universitaire afin d'en savoir plus sur les efforts qu'ils déploient dans la lutte contre le VIH avec l'assistance du PEPFAR.

Il a aussi rencontré un comité de représentants de partis politiques de tous bords, pour discuter de leur plateforme destinée à promouvoir le dialogue et la cohésion sociale.

L'Ambassadeur a également échangé avec des étudiants et des membres de la société civile à l'American Corner de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké sur la démocratie et la gouvernance, ainsi que les initiatives financées par le gouvernement américain en Côte d'Ivoire.

Enfin, l'Ambassadeur a rencontré les membres d'un projet financé par l'USAID et exécuté par CARE destiné à faciliter la participation des femmes, des ex-combattants et de personnes handicapées à des activités génératrices de revenus, notamment une chaîne de valeur dans la production du riz.

L'Ambassadeur a exprimé à plusieurs reprises sa conviction que la paix véritable ne s'impose pas de l'extérieur mais se construit et se maintient à partir de la base, et que les richesses culturelles des différentes communautés contiennent la sagesse nécessaire afin de trouver des mécanismes adéquates pour la paix. Touché par la chaleur de l'accueil à chaque étape, il a tenu à souligner l'amitié de longue date entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire.