Algérie: Le développement de l'entreprise passe par la valorisation des ressources humaines

Bordj Bou Arreridj — Les participants à une journée d'étude sur la promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, organisée mercredi à Bordj Bou Arreridj ont mis l'accent sur la valorisation et la qualification des ressources humaines pour s'en servir comme base pour développer l'entreprise économique.

Cette journée d'étude a été organisée afin de permettre aux opérateurs économiques locaux d'échanger des idées avec le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue (FNAC), et de faire un tour d'horizon sur les missions dévolus à cet organisme public en matière de formation continue, a indiqué à l'APS le directeur local de la Formation et de l'enseignement professionnels.

M.Mohamed Helassi , a par ailleurs insisté sur la valorisation du capital humain et le développement de la formation via l'apprentissage afin d'intégrer les jeunes dans le monde du travail et faire en sorte que les entreprises puissent bénéficier d'une main d'œuvre qualifiée.

De son côté, le directeur général du FNAC, Lakdar Chenoufi a expliqué que la mission de cet organisme placé sous la tutelle du ministère de la Formation Professionnelle, est de financer en partenariat avec les Fonds existants, des actions de formation continue et d'apprentissage au sein des entreprises économiques en sus d'engager des programmes de développement des ressources humaines au profit des opérateurs économiques.

Il a en outre expliqué que les ressources financières du FNAC proviennent de la taxe de la formation professionnelle continue et la taxe de l'apprentissage auxquelles sont soumis les employeurs à l'exception des institutions et administrations publiques soulignant que ces deux taxes représentent 2% de la masse salariale annuelle de l'entreprise.

Il est à noter que cette journée d'études a enregistré la participation de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), la Caisse nationale d'assurance chômage, la direction locale de l'emploi et la chambre de commerce d'industrie, CCI- El Biban.