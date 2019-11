Ile Maurice: La Bastille - Lutchigadoo agressé en prison par des gardiens masqués ?

Il ne peut plus supporter les conditions dans lesquelles il vit en prison. C'est la raison pour laquelle il a adressé, par le biais de son avocat, Me Rama Valayden, une lettre au président de la Commission des droits humains, en ce mercredi 27 novembre, pour réclamer que son cas soit pris en considération en urgence.

Kusraj Lutchigadoo, qui se trouve à la prison de La Bastille, après une «escapade» du centre de détention de Vacoas, le 23 avril 2018, allègue avoir été agressé par des gardiens de prison qui, dit-il, étaient masqués et armés.

Kusraj Lutchigadoo qui dit craindre pour sa sécurité. Il affirme également que sa santé est mise en péril, vu que le toit de sa cellule fuit... «Lorsque j'ai porté plainte pour ce traitement inhumain, j'ai été agressé», affirme le prisonnier de 35 ans. «He is being deprived of his basic prisoner's rights and detained in a prison which was castigated by a committee against torture and closed by the then Government», renchérit Me Rama Valayden. Ce dernier demande ainsi au Chairman de se pencher sur ce dossier dans les plus brefs délais.

Kusraj Luchigadoo est détenu en prison pour possession de drogue.