Cote d'Ivoire: Investiture Rhdp Yamoussoukro/Anne Désirée Ouloto - "Des bavardages ! Ils pleurent déjà la défaite en 2020"

À la tête d'une délégation du directoire exécutif du RHDP, la ministre Anne Désirée Ouloto , directeur exécutif adjoint en charge des relations extérieures du parti a investi le dimanche 24 novembre 2019, les 232 coordonateurs régionaux et associés, délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux du RHDP des deux départements du district de Yamoussoukro.

À l'occasion, elle a traduit le message de paix, de cohésion et développement du parti aux nombreux militants qui avaient pris d'assaut la salle de 400 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny.

Mais aussi elle a défini l'objectif principal visé par le parti unifié depuis 2005. À savoir, gagner le pouvoir d'État pour transformer les souffrances des populations ivoiriennes en bonheur.

« Nous avons pris des engagements devant les ivoiriens, l'Afrique et le monde entier. Aujourd'hui, l'Afrique est heureuse et en paix, parce que les enfants d'Houphouët-Boigny dirigent la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont en paix avec nous .

Allez partout pour prêcher la bonne nouvelle, que le RHDP, c'est pour le bonheur, que le RHDP veut la paix, la stabilité et le développement. Nous devons faire en sorte que la mission de paix, de stabilité et du développement de la Côte d'Ivoire entamée par le président Houphouët-Boigny puisse continuer.

Retenez que nous sommes le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Le plus représentatif, qui a en son sein toutes les composantes sociales, et toutes les forces vives du pays . Il n'y a pas d'autre mission que de gagner en 2020.

Au premier tour, un coup KO. Aucun espace ne doit nous échapper », a-t-elle fait savoir à cette occasion, en précisant que l'objectif de militants à mobiliser dans le district pour la victoire du RHDP est de 35 000 militants.

« Ce que le RHDP a fait de 2011 à 2019, n'est rien à ce qu'on fera de 2020 »

Sur les craintes des militants d'un éventuel embrassement du pays à la présidentielle à venir, annoncé par des leaders politiques, la ministre Anne Ouloto a rassuré : « En 2020, il n'y aura rien. Parce que nous sommes au travail. Nous continuons de construire des routes, des écoles, des centres de santé.

Les jeunes sont en train d'avoir des emplois, les femmes seront soutenues, et les familles sont en train de faire des projets pour elles et leurs enfants. Vous voulez quoi en 2020 ? Il y aura que la paix. Parce que les Ivoiriens connaissent tous ceux qui disent qu'ils sont candidats. On se connaît en détail .

Dites aux Ivoiriens de ne pas regarder ce qui va les effrayer ni écouter ce qui va vous mettre en colère. (... ) Ce que le RHDP a fait de 2011 à 2019, n'est rien par rapport à ce qu'on fera de 2020 à 2040. Allez les rassurer.

Tout est planifié. Faites confiance au président Alassane Ouattara, il a tout planifié. Les budgets sont déjà planifiés. On peut même vous donner la photo de Yamoussoukro dans 15 ans».

Elle a ajouté : « Comprenez qu'au fur et à mesure que le RHDP avance, dès qu'on pose un pas, ils tombent à terre, et ils commencent à pleurer.

Les bavardages que vous entendez à gauche et à droite, ce sont des pleurs. Ils pleurent déjà la défaite de 2020. Mais attendez, on va vous battre proprement d'abord. Ne vous pressez pas. Y a pas match ».

Sur la symbolique de l'implantation du futur siège national du RHDP à Yamoussoukro, la ministre a expliqué qu'il s'agit de ressusciter le président Félix Houphouët-Boigny à jamais, avec des Houphouëtistes capables de porter son nom et sa voix, à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde : « Nous allons prouver que nous sommes capables de diriger un pays.

La preuve, après le départ Houphouët-Boigny, on a été dispersés, éparpillés partout en Côte d'Ivoire. Qui nous a rassemblés autour de Nana Houphouët-Boigny ? Il s'appelle Allah-Gnisan, premier du nom, Alassane Ouattara ».

Elle a invité l'assistance à une grande mobilisation afin de dépasser le chiffre de 200 000 militants et sympathisants attendus à la messe du 7 décembre 2019 à Yamoussoukro : « Il nous faut une mobilisation qui donne le vertige à l'adversaire afin qu'il puisse comprendre qu'il n'est rien, qu'il n'est nulle part »..