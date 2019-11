Cote d'Ivoire: L'entreprise CIMAF à l'écoute des usagers et populations à travers une caravane

Les acteurs de la chaîne du bâtiment de Yamoussoukro ont eu une rencontre avec le Directeur commercial corporate de l'entreprise groupe CIMAF (Ciments de l'Afrique ) le 26 novembre 2019 dans la ville, à l'occasion d'une caravane d'information et de formation.

Entamée dans la capitale du Gbêkê lundi 25 novembre 2019, la caravane vise à mieux faire connaître la gamme de produits de la marque CIMAF aux utilisateurs et consommateurs ivoiriens, en expliquant les innovations apportées en termes de qualité et de durabilité.

Elle vise également à instruire ces acteurs sur les différentes techniques d'emploi de ces produits sur les chantiers de construction.

Karim Ben Salam et sa délégation ont présenté la gamme de produit de la marque depuis que la société s'est installée en Côte d'Ivoire en 2012, notamment la marque et la qualité de ciment dénommée , « Robusto ».

Selon Ben Salam, le « Robusto » qui est sur le marché ivoirien depuis un an, se vend en sac de ciment de 50 et de 25 kg. « Il est très adapté pour le mélange du béton frais, pour la fabrication et le compactage, le durcissement et le stockage », a-t-il expliqué.

Les responsables de l'entreprise ont sensibilisé sur la qualité des matériaux de construction à utiliser lors du crépissage (32,5), lors de la construction de la fondation (42,5) etc.

La caravane sillonnera les localités de Man, San Pedro, Abengourou, Boundiali, Abidjan, Dabou et Korhogo.

Le groupe CIMAF est présent dans 12 pays dont 7 de l'Afrique de l'Ouest (Guinée, Mali, Burkina Faso, Ghana, Mauritanie, Guinée-Bissau et Côte d'Ivoire) et 4 de l'Afrique centrale (Gabon, Cameroun, Tchad et RD Congo) et en France.