Algérie: Réalisation d'un CHU d'une capacité de 700 lits à Staoueli

Alger — Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a annoncé, mercredi, la réalisation d'un centre hospitalo-universitaire d'une capacité d'accueil de 700 lits à la commune de Staoueli, lequel s'inscrit parmi "les plus grandes opérations" que connaitra la wilaya d'Alger en début de l'année prochaine.

Le secteur de la santé de la wilaya d'Alger sera renforcé par un nouveau CHU, d'une capacité de 700 lits à Staoueli (Alger ouest), et ce suite à la levée du gel sur le projet et l'approbation de sa relance par le Gouvernement, a fait savoir M. Sayouda dans une allocution prononcée devant les membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) d'Alger.

Affirmant la disponibilité du foncier destiné à cette nouvelle structure sanitaire, le wali d'Alger a fait état de "l'approbation de la décision de confier le projet à une société étrangère". Les modalités de financement de ce grand projet seront définies jeudi au siège du ministère des Finances, pour le lancement des travaux dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté.

Secteur de la santé: de nouvelles instructions organisationnelles et sécuritaires

Plusieurs projets sont programmés pour la réalisation d'établissements hospitaliers à travers les différentes communes, notamment la réalisation d'un centre médico-chirurgical infantile d'une capacité de 89 lits à Mahelma, le projet de réalisation d'un établissement hospitalier spécialisé en gériatrie à Zelda, le projet de réalisation d'un établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant à Baba Hassen et la réalisation prochaine d'une clinique gynécologie-obstétrique d'une capacité de 60 lits à Heraoua.

Il a été procédé au lancement de la réalisation de 3 centres hospitaliers d'une capacité de 120 lits à Reghaia, Ain Benian et Baraki, a fait savoir M. Sayouda, ajoutant que les titres de ces projets ont été modifiés afin d'assurer un équilibre entre les différentes régions de la wilaya". Ces projets ont été gelés en 2006, et ont fait l'objet d'une réévaluation financière et confié à la société publique "COSIDER", a-t-il poursuivi.

Il a fait état, par ailleurs, d'un programme de réalisation de 16 polycliniques, dont 8 ont été lancées jusqu'à présent, en sus de la contribution de la wilaya dans la prise en charge de certaines structures sanitaires et l'acquisition d'équipements et d'ambulances, outre la réhabilitation des cliniques de Baraki et de Rais Hamidou avec un montant estimé à 100 millions Da et l'acquisition de 4 ambulances (40 millions Da).