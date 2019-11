Algérie: Le pays abrite la première réunion des chefs de bureaux de liaison nationaux d'Afripol

Alger — L'Algérie abrite la première réunion des chefs de bureaux de liaison nationaux relevant du Mécanisme de coopération policière de l'Union Africaine (Afripol) en coordination avec la Commission de l'Union africaine et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cette rencontre se déroule en présence de représentants de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), de la Commission de la paix et la sécurité de l'UA et ses experts du Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) et de l'Interpol, a indiqué, mercredi, un communiqué de la DGSN.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a rappelé les axes de la réunion et les missions et les responsabilités des chefs de bureaux de liaison nationaux d'Afripol, soulignant que cette rencontre "est une occasion pour échanger les expériences en matière de gestion des bureaux nationaux et tirer profit des expériences des organisations policières internationales participantes".

Cette rencontre constitue "une concrétisation réelle des axes du plan général de fonctionnement d'Afripol (2020 -2024), adopté lors de la 3ème session de l'Assemblée générale, tenue en Algérie les 02 et 03 octobre 2019, a déclaré le DGSN.

Coopération dans le cadre d'Afripol: une priorité confortée par des mécanismes de mise en œuvre efficaces

Ce plan quinquennal vise, entre autre, à activer et à utiliser le système d'information et de communication (Afsecom) comme moyen de communication moderne et sûr permettant de relier ces bureaux au Secrétariat général d'Afripol concernant les renseignements de lutte contre les diverses formes de criminalité en Afrique".

Pour sa part, le directeur exécutif d'Afripol, Tarek Ahmed Cherif, a salué, dans son allocution, le rôle de l'Algérie dans le renforcement d'Afripol depuis sa création à ce jour", soulignant l'importance du plan général de fonctionnement d'Afripol (2020-2024), mettant l'accent sur la stratégie relative à la communication à travers le système "Afsecom".

Il a ensuite évoqué le rôle important des chefs de bureaux de liaison nationaux au niveau de leur pays en matière de renforcement de la communication avec Afripol dans le but de développer l'action des organes de police africains et contribuer à l'instauration de la sécurité dans les sociétés africaines".