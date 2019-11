Madagascar: Réunion FIFA à Mahajanga - Une très bonne opportunité pour le football malgache

Une sacrée équipe de la FIFA conduite par Gianni Infantino et incluant Ahmad et Raoul, Véron Mosengo et les deux stars Eto's et Youri Djorkaef

La réunion de la FIFA de mardi à Mahajanga, même à huis clos et sans aucun communiqué, a tout de même permis au camp malgache de sortir grandi.

Il fallait voir la mine radieuse de Arizaka Rabekoto Raoul à la sortie de l'hôtel Baobab pour comprendre que tout a bien marché comme il le voulait.

"L'occasion est bien trop belle pour parler directement aux présidents Gianni Infantino de la FIFA et Ahmad de la CAF de nos besoins en matière de formation des arbitres et des entraîneurs mais le moment était aussi important pour parler de nouvelles infrastructures en accord avec les projets du président Andry Rajoelina", confie Arizaka Rabekoto Raoul.

Mieux encore, ce dernier affirmait que tous les décideurs et néanmoins ses amis au sein de la FIFA sont prêts à l'aider.

C'est le cas notamment sur le stade de Mahamasina où si nécessaire et pour que le projet aille plus vite, la FIFA apporterait son concours, selon Véron Mosengo-Omba le conseiller de Gianni Infantino, pour la pose d'une pelouse synthétique.

La FIFA a aussi promis à Arizaka Rabekoto Raoul d'apporter son aide pour la formation des cadres.

"On fera l'inventaire de nos besoins lors de la conférence nationale et on agira en conséquence", explique encore le président de la FMF qui affirme que jusqu'ici tous les feux sont au vert et qu'il remercie de tout cœur la FIFA et la CAF, car en marge de cette réunion de l'association des membres, il a pu plaider la cause du football malgache. Une initiative où ce magistrat de formation a l'habitude d'exceller. Pour la bonne cause.