Ile Maurice: Rs 8 M d'héroïne saisies - Deux Nigérians arrêtés

Dans la mi-journée de mardi, une importante quantité d'héroïne, estimée à plus de Rs 8 millions, a été saisie lors d'une perquisition dans une chambre d'hôtel.

La police a par la suite procédé à l'arrestation de deux Nigérians de 39 ans. Ikemdinachi Albina Ohakwe et Ifeanyichukwa Favour Ekwueme ont comparu en cour de district de Port-Louis, hier, mercredi 27 novembre, où une accusation provisoire de «drug dealing possession of heroin for the purpose of distribution, with an averment of trafficking» a été déposée contre eux. Ils ont été reconduits en cellule policière.

Les officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit Alpha 2, menés par l'inspecteur Valaydon, sous la supervision du surintendant Azima, avaient débarqué dans la chambre d'hôtel d'Ikemdinachi Ohakwe.

Il a expliqué que cette drogue appartenait à Ifeanyichukwa Ekwueme. Le portable d'Ikemdinachi Ohakwe ainsi qu'une somme en euros estimée à environ Rs 40 000 ont été sécurisés par les enquêteurs.

Une opération de controlled delivery, montée dans un hôtel à Plaine-Verte, a ensuite conduit à l'arrestation d'Ifeanyichukwa Ekwueme. Les deux Nigérians sont soupçonnés de faire partie d'un important réseau opérant entre Maurice et l'Afrique.