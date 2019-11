Soudan: Le Cabinet entend le compte rendu de la visite de Hamdouk à Port-Soudan

Khartoum — - Le Conseil des Ministres, réuni en session ordinaire Mercredi sous la présidence de Dr Abdallah Hamdouk, Premier ministre, a écouté un Rapport sur la visite de Dr Hamdouk à Port-Soudan afin de se prononcer sur des situations faisant suite à des Incidents Survenus à l'Est-Soudan que la ville principale a été témoin récemment.

Le Porte-parole du Gouvernement et Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a dit dans des déclarations à la presse que la visite du Premier ministre avait pour but de faire connaissance avec la Situation dans l'Etat de la Mer Rouge après les Incidents Survenus à Port-Soudan.

Il a révélé que le Premier ministre avait tenu des réunions avec le Gouvernement de cet Etat, le Comité de la Sécurité, des Dirigeants Autochtones et Politiques et des Secteurs de la Jeunesse et des Femmes.

Il a ajouté que le Dr Hamdouk était rassuré sur la Stabilité de la Situation dans cet Etat, révélant que l'Accord de "Gualad" (Médiation Traditionnelle pour résoudre les Différends) était un Accord d'Armistice, de sorte que le Conseil des Ministres avait donné efforts pour parvenir à un Accord Final.

Le Ministre a ajouté que les Milieux Universitaires s'employaient à identifier les Causes Profondes du Conflit afin de trouver des Solutions Scientifiques et Approfondies.

Il a déclaré que le Premier ministre avait souligné que le Processus de Négociation de Paix devait adopter une Vision Globale dans toute Région du Soudan qui ne soit pas exclue pour la Recherche de Solutions Stratégiques à long terme.

Faysal a indiqué à l'Intervention du Ministre des Finances et de la Planification Economique au cours de la Session qu'une partie des Problèmes était la Pauvreté et la Situation Economique Précaire dans les Etats affectées par les Conflits, y compris les Etats de l'Est du Soudan, et que le Ministre avait révélé une Discrimination Positive Quinquennale mise en œuvre en Faveur de ces Etats à compter du Budget 2020.