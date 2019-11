Madagascar: HOREB - Un nouveau label agricole plus que Bio

HOREB est un acronyme qui rassemble Hygiène, Organisation et Restauration de l'Environnement et de la Biodiversité. L'hygiène est la base du bien-être mais surtout de la santé dans une société.

Ce principe a été mis en avant en premier dans l'HOREB afin d'assurer la sécurité sanitaire des producteurs et des consommateurs. L'Organisation, quant à elle, est une structure qui intègre dans un environnement harmonieux, les Organisations de Producteurs et les Opérateurs du Marché. Cette structure soutient une politique de la filière qui renforce chaque maillon de la chaîne pour une meilleure fluidité de la production et d'évacuation des produits. Et enfin, la Restauration de l'Environnement est l'ensemble des activités de HOREB intervenant dans la conservation de la Biodiversité et son équilibre biologique. Raison pour laquelle, il a été évoqué que l'HOREB constitue un nouveau label agricole dépassant même la qualification de Bio à Madagascar.

Inclusif et mutualisé. Dans son approche, on s'aperçoit que le système HOREB illustre un équilibre entre les trois piliers du Développement Durable. Le Volet Hygiène qui assure la Sécurité sanitaire et un lien d'assurance entre producteurs et consommateurs. Le volet Organisation construit une structure qui supporte un développement économique équitable à travers l'inclusion et la mutualisation de tous acteurs en vue d'atteindre la sécurité alimentaire. Et enfin, le volet environnemental qui vise une restauration de l'équilibre de la Biodiversité dans les cultures, mais surtout entre l'homme et la nature, contribue à la pérennisation des activités agricoles. En bref, HOREB est un système qui intègre tout pour que l'Agriculture ne soit plus cette bulle marchande dédiée à la subsistance des pauvres et au profit des riches, mais bien une partie intégrante d'une société inclusive et équitable. Plus précisément, c'est un système agricole inclusif et mutualisé.