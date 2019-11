Madagascar: Andry Rajoelina - La capitale a besoin de renouveau

Le président Andry Rajoelina et son épouse, Mialy Rajoelina, ont effectué leur devoir de citoyens en allant voter au Lycée agricole d'Ambatobe hier à 9h45. Une occasion pour le Chef de l'Etat de rappeler que « voter c'est non seulement un droit mais aussi un devoir ».

Selon ses dires, les élections communales sont importantes car elles permettent aux citoyens d'élire celui ou celle qui va diriger la commune et qui va déterminer la modernité et le développement de chaque ville. Pour Andry Rajoelina, ce scrutin ne constitue point un test pour le gouvernement en place. « Tous les 4 ans, les Malgaches sont toujours appelés aux urnes », a-t-il fait remarquer. Et de rappeler au passage que lors des dernières élections législatives, le régime a obtenu la majorité avec 84 députés contre 16 pour l'opposition.

Une manière à lui d'exprimer sa sérénité en affrontant ce scrutin. Il reconnait cependant que les communales représentent une élection primordiale et importante pour tous les partis politiques. Pour ce qui est de la Commune Urbaine d'Antananarivo, le Chef des l'Etat de réitérer que la capitale a besoin de quelqu'un d'expérience. « Ces 4 dernières années, tout le monde voit bien que la capitale s'est détériorée. Il y a l'insalubrité et la saleté. La capitale a besoin de renouveau et il faut rattraper le retard de développement de la Ville des Mille », a-t-il lancé.