Madagascar: Tourisme et gastronomie - Médailles et distinctions pour des professionnels malgaches

Jean Eric Duluc, président de la Fédération Internationale du Tourisme, et son équipe attribueront à des artistes et entreprises malgaches des symboles de reconnaissance de l'excellence.

Ce jour, la médaille d'argent de la gastronomie art sera octroyée au restaurant le Carnivore. Demain, c'est à la direction de l'hôtel du Louvre qui recevra la médaille d'argent du tourisme international. Ensuite, plus de vingt artistes malgaches seront également décorés. Puisque Chef Lalaina est l'ambassadeur de Madagascar à travers le monde, il recevra la « fourchette d'or » de la haute gastronomie mondiale. Le président Jean Eric Duluc a souligné que « Cela fait douze ans que l'association encourage les artistes et les entreprises malgaches à poursuivre leur engagement ».

D'ailleurs, le but principal est d'aider la Grande île et sa population par l'intermédiaire de distinction de remise professionnelle. «Nous estimons que la culture est aussi la manière de découvrir un pays. Madagascar a une très grande culture», a-t-il ajouté. Les membres de l'association invitent tous les professionnels du tourisme à rejoindre la Fédération. Présente dans 58 pays, la Fédération du Tourisme Internationale est créée en 1967 par Charles de Gaulle. A présent, elle enregistre plus de 180.000 membres.

Duluc le concepteur. Président de la Fédération Internationale du Tourisme, élu en 1998, Jean Eric Duluc est désormais à son cinquième mandat. Ingénieur du tourisme, il est également l'un des fondateurs de l'excellence française. Créée en 2009, cette formation distingue chaque année dans différents secteurs d'activité les plus dynamiques de la France, des sociétés et des institutions représentées par des hommes et des femmes qui, par leur talent, leur créativité et leur capacité d'innovation, participent au rayonnement de la France dans le monde. Il est soutenu par les pouvoirs publics mais aussi par plusieurs ministères. Il distingue chaque année depuis, dix personnes jugées les plus représentatives des secteurs d'activité dans lesquels la France brille à l'échelon mondial. Ces secteurs d'activités varient d'une année à l'autre afin de faire valoir le savoir-faire national.