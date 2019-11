Madagascar: Elections communales - Des petites imperfections constatées, peu d'enthousiasme des électeurs

Le Président Andry Rajoelina a lancé un appel à l'endroit des électeurs malgaches, les encourageant à se rendre aux urnes. « Voter est non seulement un droit mais aussi c'est un devoir », a-t-il soutenu.

Le scrutin d'hier se sont déroulées dans le calme, sans trouble ni heurt. Aucun incident majeur n'a été relevé.

A Faliarivo Ampitatafika, 24 bulletins uniques comportaient déjà des traces de stylo. Les partisans de certains candidats ont supposé que c'étaient des bulletins précochés. Le candidat du « Tiako i Madagasikara » dans cette localité a été accusé comme étant le responsable de l'infraction. Cependant, rien de plus grave puisque le scrutin a quand même pu se dérouler normalement.

A Andohan'Ilakaka, un ancien responsable local de l'ancien parti au pouvoir, « le Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » est accusé d'avoir fourni des fausses cartes d'identité à des électeurs. Suite à cette affaire, un collectif de candidats a été mis en place et une plainte a été déposée au niveau des forces de l'ordre et du démembrement local de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). D'après les informations, des arrestations se sont succédé tout au long de la journée d'hier.

Dans d'autres bureaux de vote, le début du scrutin a connu un léger retard. Comme ce fut le cas du côté d'Ankadindramamy où un bureau de vote n'a ouvert ses portes que vers 7h30.

Pas d'affluence. Bien malgré ces imperfections constatées, les élections communales d'hier se sont déroulées dans le calme, sans trouble ni heurt. Aucun incident majeur n'a été relevé. Le cas des électeurs qui ont oublié ou ont perdu leur carte électorale, était cependant plus fréquent. Toutefois, des mesures ont été prises par les responsables des bureaux de vote pour les aider à trouver leur nom dans la liste électorale. Il est cependant important de signaler le manque d'enthousiasme des électeurs, non seulement à Antananarivo mais aussi dans les autres districts de la Grande île.

Peu ou pas d'affluence devant les bureaux de vote. Il n'y avait pas la foule, pas la queue non plus. Au moment où nous mettons cet article sous presse, il est difficile d'avancer un pourcentage ou de se prononcer sur le taux de participation. Il faut quand-même s'attendre à ce qu'il soit inférieur à celui de l'élection présidentielle de décembre dernier, ou des dernières élections législatives. Dans la mi-journée, le taux de participation estimé au niveau des bureaux de vote d'Antananarivo n'excédait pas 30%.

Civisme et patriotisme. Ce manque d'enthousiasme des électeurs a incité le Premier ministre, Ntsay Christian à lancer un avertissement contre les entreprises qui ont encore forcé leurs employés à travailler dans la journée d'hier. « C'est contraire aux textes, donc passible de poursuites », a-t-il averti. Pour sa part, le président Andry Rajoelina, après avoir voté à Ambatobe, a lancé un appel à l'endroit des électeurs malgaches, les encourageant à se rendre aux urnes. « Voter est non seulement un droit mais aussi c'est un devoir », a-t-il rappelé. En effet, l'on a remarqué hier que bon nombre de malgaches ne se sentent pas concernés par le scrutin et ont choisi de poursuivre leurs activités au quotidien.

Du côté d'Analakely, les « mpivarotra amoron-dalana » ont continué leur petit commerce depuis Andohan'Analakely jusqu'à Soarano, en passant pas l'avenue de l'indépendance et la Petite vitesse. Beaucoup de tananariviens ont choisi de faire leurs courses et leurs provisions, le jour du scrutin. Par ailleurs, des grands magasins de renom sis à Analakely ont ouvert leurs portes. Certainement, ce manque d'enthousiasme des électeurs aura des effets négatifs non seulement sur le taux de participation mais aussi sur les résultats des urnes. En se référant à cette journée électorale, les observateurs pourraient remettre en question le civisme et le patriotisme des Malgaches.