Madagascar: Baolai - Super promotion pour les fêtes de fin d'année

Une gamme de téléviseurs de grande qualité à petit prix est disponible chez Baolai

Après plus de vingt années de présence à Madagascar, Baolai est devenu une référence sur le marché des téléviseurs, des subwoofers, des réfrigérateurs, des panneaux solaires...

En cette période de fêtes de fin d'année, Baolai, le champion de l'électroménager haut de gamme chinois, frappe fort. Une aubaine pour les consommateurs, puisque Baolai applique une grande promotion sur l'ensemble de ses produits. « Notre objectif est d'offrir à nos clients des produits de grande qualité à des prix qui défient toute concurrence », explique Ren Yujie, le PDG de Baolai.

Remise

A commencer par les téléviseurs LED de marque Changhong, Hisense et Skyworth de 19 à 75 pouces. La remise va de 15% à 50% pour satisfaire les clients qui ont le choix entre ces trois grandes marques. Et ce, avec un an de garantie et un service après-vente professionnel disposant de pièces détachées d'origine. En matière de sono haute fidélité, le subwoofer Jeyoo connaît toujours un succès inégalé chez Baolai. « C'est la marque fétiche des utilisateurs non seulement à Madagascar, mais également en Chine, et en Afrique », précise le patron de Baolai. Mais pour mieux satisfaire la clientèle, Baolai a ajouté une autre grande marque de subwoofer, en l'occurrence ENKOR qui est aussi mondialement célèbre. « Nous appliquons jusqu'à 30% de remise sur certaines de nos marques » selon toujours Ren Yujie. Une remise qui s'applique également sur les différents modèles de réfrigérateurs et de machines à laver, ainsi que les fours micro-ondes Hisense qui se vendent très bien même en Europe.

Très appréciées

Faut-il en effet rappeler que les grandes marques chinoises sont très appréciées, partout dans le monde. Les panneaux solaires Baolai qui sont aussi parmi les plus fiables sur le marché continuent aussi à faire le bonheur des utilisateurs. Des panneaux solaires qui peuvent être vendus avec leur kit complet. Notons que Baolai opère également dans le secteur des meubles importés depuis Sichuan, une province chinoise très connue pour ce genre de produits. « Depuis 21 ans de présence sur le marché malgache, nous cherchons constamment à satisfaire nos clients avec des produits proposés avec un rapport qualité-prix imbattable » conclut le PDG de Baolai.