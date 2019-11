Madagascar: Barea - L'aventure continue avec Canal +

Canal+ Sport diffuse une émission spéciale sur les Barea

Fête de fin d'année oblige, les opérateurs en télévision par satellite offre le meilleur pour le public

L'aventure fantastique des Barea continue. Au grand bonheur de la population malgache qui attend encore le meilleur en 2020 avec les éliminatoires du Mondiale 2022 et la suite de la CAN 2021.

Privilégiés

Les abonnés de Canal + sont les privilégiés de cette épopée malgache car cet opérateur, qui en est d'ailleurs le diffuseur officiel, offre aux téléspectateurs diverses émissions sur la CAN. Canal + vient encore de le démontrer lors du direct Madagascar-Niger à Niamey. Cette semaine, les abonnés ont droit à une spéciale Barea, à travers P'tit Canal Instant Foot qui revient pendant une émission de 30 minutes sur le retour gagnant des Barea qui ont décroché 6 points pour occuper la première place du groupe K.

Une émission qui fait bien évidemment la fierté de l'équipe malgache de Canal+ qui, lors d'une conférence presse donnée avant-hier au Canal Olympia Route Digue, est revenue sur le bilan positif de l'année 2019. « L'effervescence et l'engouement générés par la première participation des Barea à la CAN Total 2019 ont fortement marqué cette année », a déclaré Onjatiana Razafindrakoto, Directrice Générale de Canal + Madagascar. « On s'est investi à fond dans cette belle aventure en soutenant l'équipe et en transmettant intégralement ce championnat sur les chaînes Canal + Sports », a-t-elle ajouté. Des diffusions en direct qui vont encore se poursuivre pour les prochaines étapes.

Promotion

Mais il n'y a que les Barea car le meilleur est encore à venir chez Canal+ en cette période de fêtes de fin d'année. Avec notamment l'intégration de RTA parmi les chaînes malgaches. « Dorénavant 9 chaînes malgaches sont accessibles dès le premier bouquet ». Les meilleures affiches sont également programmées, en cinéma et en documentaires. « Nous faisons le maximum pour offrir aux téléspectateurs malgaches, le meilleur contenu » selon toujours la D.G de Canal+. Et en guise de promotion de fin d'année, Canal + offre le décodeur à 70.000 ariary pour tout nouvel abonnement sur Evasion afin de permettre au plus grand nombre de profiter des bouquets Canal+. Un super cadeau en somme.