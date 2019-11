Madagascar: Les Maires d'Antananarivo

Antananarivo est une ville bouillonnante de vie et cosmopolite puisque toutes les cultures s'y mélangent de même que des gens de niveau de vie différent y cohabitent. Hier, la ville des mille vient de vivre une énième élection communale, l'occasion de revenir un peu sur son administration, plus précisément sur ses administrateurs (maires élus) depuis le milieu des années 50 jusqu'à aujourd'hui.

Stanislas Rakotonirina, le premier maire élu d'Antananarivo de 1956 à 1959

La loi française du 04 avril 1894 avait déclaré que la Commune d'Antananarivo serait dorénavant gérée par une personne élue par les citoyens , mettant ainsi fin au système de gouvernance par un administrateur-maire désigné. C'est donc en 1956 que le premier malgache accède au règne de la ville des milles et il s'agissait de Stanislas Rakotonirina, maire élu et qui siègera à ce titre jusqu'en 1959.

A la fin du mandat de Stanislas Rakotonirina, c'est le Pasteur Richard Andriamanjato qui lui a succédé à partir de 1959, devenant ainsi le plus jeune maire d'Antananarivo, à seulement 29 ans. Une figure de la partie d'opposition de l'époque, à la fois communiste et protestante mais surtout un vif militant anticolonialiste malgache et fondateur du Parti du congrès de l'Indépendance de Madagascar vers la fin des années 50. Il sera le maire d'Antananarivo pendant une longue période, de 1959 à 1975. Et à partir de 1983 jusqu'en 1990, le troisième maire de la capitale était Andriantiana Rakotovao, succédant au Pasteur Richard Andriamanjato.

Guy Willy Razanamasy

D'abord Premier ministre et Chef du gouvernement, Guy Willy Razanamasy devient le maire d'Antananarivo en 1995 après avoir été présenté aux élections municipales par le parti IARIVO MANDROSO. L'ancien directeur de la société pharmacologique Cofarma restera le maire de la capitale jusqu'en 1999. A noter qu'on lui a confié les travaux de réhabilitation de la Ville ainsi que la rénovation de l'Avenue de l'Indépendance. Ce maire a tenté une fois de se présenter aux élections présidentielles en 1996 mais a été éliminé dès le premier tour.

Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana se présente aux élections municipales en décembre 1999 et est élu nouveau maire d'Antananarivo sous les couleurs de Tiako Iarivo. Son règne sur la ville des milles est marqué par des projets d'assainissement d'Antananarivo ainsi que des chantiers d'infrastructures urbaines. Ce dernier se présente ensuite à l'élection présidentielle de 2001 face au président de la République de l'époque, l'amiral Didier Ratsiraka. Une élection polémique qui va entraîner une crise politique intense à Madagascar et qui va se solder par la nomination de Marc Ravalomanana en tant que Président de la République.

Quand Marc Ravalomanana devient président, deux membres de la partie politique Tiako i Madagasikara (TIM) se succèderont en tant que Maire d'Antananarivo : Patrick Ramiaramanana de 2003 à 2006 et Hery Rafalimanana pendant une courte période en 2007.

Andry Nirina Rajoelina et l'association Tanora Gasy Vonona

C'est le 03 novembre 2007 qu'Andry Rajoelina annonce sa candidature pour l'élection municipale. Malgré la force de la partie TIM du Président de la République Marc Ravalomanana, il parvient à obtenir la majorité des suffrages pour devenir le nouveau maire d'Antananarivo le 12 décembre 2007. Arrivé à la tête de la mairie, ce dernier constate que la mairie est lourdement endettée et annonce également que certaines pratiques du pouvoir entravent administrativement et financièrement l'exercice de son mandat. Le conflit entre le Maire de la capitale et le Président de la République ne va cesser de s'amplifier à partir de ce moment et aboutira à une manifestation populaire menant Madagascar à une nouvelle crise politique en 2009. A l'issue de la forte crise, l'ancien Président quitte le territoire malgache et Andry Rajoelina devient le Président de la Haute Autorité de Transition jusqu'en 2014.

Edgar Razafindravahy, le PDS d'Antananarivo

Pendant la crise de 2009, Guy Randrianarisoa sera le maire par intérim de la capitale, succédé par Michèle Ratsivalaka la même année. C'est ensuite au tour d'Edgar Razafindravahy de devenir le PDS ou Président de la délégation spéciale de la Commune Urbaine d'Antananarivo en 2009 suite à la nomination du Président de la transition, Andry Nirina Rajoelina. Il y restera jusqu'en 2013 avant de céder la place à un maire par intérim de 2013 à 2014, Olga Rasamimanana.

L'actuel maire, Lalao Ravalomanana

Les candidats à la dernière élection communale d'Antananarivo Renivohitra, le nom du nouveau maire connu bientôt.

Depuis 2015, l'épouse de l'ancien Président de la République Marc Ravalomanana, Lalao Ravalomanana est le maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Son successeur devrait être connu très prochainement entre les candidats au poste : Feno Harison, Eliace Ralaiarimanana, Alban Rakotoarisoa et les deux favoris Naina Andriatsitohaina et Ny Rina Randriamasinoro. La grande ville d'Antananarivo était au calme pendant la journée d'hier, peut-être retient-elle son souffle ?