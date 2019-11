Madagascar: Soirée - Le Point d'Exclamation propose des soirées clubbing

Les périodes des fêtes arrivent à grand pas, le Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely annonce déjà les couleurs avec des soirées clubbing « tous les vendredis et samedis » à partir du 29 novembre. Selon les organisateurs, les rendez-vous hebdomadaires de défoulement démarreront ainsi à partir de 21 heures. C'est une manière de remettre au goût du jour les ambiances de l'«Antananarivo » de la belle époque. Où les clubs étaient de véritables repères culturels.

Aux platines, les noctambules retrouveront le célébrissime Dj Scotty Raz et Dj Cool. Ces deux faiseurs d'ambiance sont des références dans la capitale. Sachant mêler les ambiances des années '80 aux sonorités actuelles. Dans un lieu convivial et situé en plein centre de la capitale. D'autant que les fêtards et les fêtardes peuvent aussi s'amuser au billard ou tout simplement discuter en cette fin de mois.

« Le dress code sera classe et décontracté, il y a d'autres loisirs comme le cinéma, la restauration, le casino », pour les plus téméraires, annonce-t-on au niveau de l'organisation. Pour ceux ou celles qui veulent aussi créer un petit espace privé durant la soirée, des places avec tables et fauteuils de luxe VIP.Bref, tout sera fait pour que les noctambules se remémorent ces soirées sans complexes et élégantes quand Antananarivo était la capitale des ambiances clubbing de Madagascar.