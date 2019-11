Soudan: Participation internationale au 3ème Festival international des dattes soudanaises

Khartoum — - Le troisième festival international des dates soudanaises a débuté, mardi à la Salle de l'amitié, Khartoum.

L'Exposition de dates soudanaises inaugurée dans le cadre du festival, avec la participation grande de 150 agriculteurs, producteurs et fabricants arabes et locaux de dattes, ainsi que d'hommes d'affaires et d'entreprises.

L'événement est une opportunité pour les agriculteurs et les producteurs de faire des affaires avec les entreprises.

Six pays participent à l'exposition, dont les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Royaume d'Arabie saoudite, le Jordanie, la Malaisie, ainsi que cinq investisseurs venus d'Inde, du Liban et du Maroc.

La troisième session du festival a marqué un tournant dans la culture, la fabrication, la production et l'exportation de dattes soudanaises, où le nombre de branches d'exposition dédiés aux producteurs de palmiers dattiers est d'environ 100 pavillons et 30 pavillons d'artisans dépend des déchets de palmier dattier.

(SUNA) a souligné que le festival organisé par le Prix International de Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole en coopération avec le ministère fédéral soudanais de l'Agriculture et des Forêts, l'Association soudanaise du palmiste, fait partie de la série des festivals de dates arabes organisés par le Secrétariat général du Prix en Égypte pendant cinq années consécutives, en Jordanie deux années consécutives, au Soudan trois années consécutives et en République islamique de Mauritanie 2020.

Le prix est soutenu et dirigé par le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires présidentielles, et le suivi du cheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance, président du conseil d'administration de Prix.