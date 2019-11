Algérie: Presse constantinoise - La "désidéologisation" de l'école et la "valorisation" de l'université, des dossiers "entrouverts" par les candidats

Constantine — Les différents titres de la presse régionale paraissant dans l'Est du pays sont revenus ce jeudi sur le 11e jour de la campagne électorale pour les présidentielles du 12 décembre 2019, les candidats en lice ayant évoqué des thèmes relatifs à la "désidéologisation" de l'école et la "valorisation" de l'université.

Le Quotidien de Constantine rapporte que certains prétendants à la magistrature suprême ont pris le risque "d'entrouvrir le dossier inextricable de l'école et son corollaire l'université en évoquant la désidéologisation de l'école et la valorisation de l'université", détaillant que depuis Constantine et Mila, le candidat Azzedine Mihoubi a relevé "la nécessité de développer l'école et de la mettre à l'écart de toute influence politique ou partisane" et s'est engagé à réformer le système de l'Enseignement supérieur.

La publication, qui relève que la campagne électorale est 'chiche' avec 'ses lots de tensions au quotidien' est également revenue sur l'appel d'Ali Benflis à Bouira pour des présidentielles "calmes et sans violence","un dialogue et le respect des points de vue divergents'".

Pour Annasr (arabophone), cette 11e journée de la campagne électorale a montré que les candidats ont diversifié les thèmes de leur discours, avant de rapporter, entre autres, les déclarations du candidat Abdelaziz Belaid à Laghouat, qui a qualifié l'élection du 12 décembre prochain de "deuxième indépendance" de l'Algérie, et de Abdelkader Bengrina, qui s'est engagé à ne faire "aucune distinction entre les Algériens, sauf s'il est question de fidélité et de loyauté à la Patrie".

Le quotidien de Constantine a par ailleurs repris la déclaration du chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) Ahmed Gaid Salah, lors de sa visite de travail au Commandement des Forces aériennes, qui avait rappelé que "l'Algérie libre et souveraine dans ses décisions, n'accepte aucune ingérence ou diktat".

Annasr a quant à lui souligné l'appel du chef de l'Etat major de l'ANP au peuple algérien " à se tenir aux côtés de son pays" en ces circonstances particulières et à déjouer les desseins de la bande et de ses relais par une participation massive, forte et avec conviction à la prochaine élection présidentielle".

Quant aux journaux d'Annaba, Le Provincial, Edough news, Seybous Time, ils ont repris des dépêches de l'agence APS pour rapporter les différents aspects du 11eme jour de la campagne électorale, notamment les déplacements des prétendants à la magistrature suprême et leurs déclarations lors des meetings électoraux.