Sénégal: La sélection du 10ème Festival du film documentaire de Saint-Louis dévoilée

Dakar — Quelque 31 documentaires provenant d'une vingtaine de pays seront projetés à l'occasion du dixième Festival international du film documentaire de Saint-Louis prévu du 16 au 21 décembre, a appris l'APS des organisateurs.

"Au total, 31 documentaires de différentes catégories venant de 22 pays seront projetés dans dix quartiers de Saint-Louis à l'occasion de la dixième édition du festival", a expliqué, Sébastien Tendeng, un membre du comité d'organisation.

Dans ce lot de films, figurent quatorze longs, moyens et courts métrages qui seront soumis à la compétition officielle, a précisé Tendeng, un producteur et réalisateur.

"Cette année, un comité élargi et composé de femmes en majorité a choisi parmi les films reçus. Chacun y est allé de ses coups de cœur et après on a fait le croisement pour en avoir 14 en compétition officielle et le reste en panorama", a-t-il fait savoir lors d'une conférence de presse organisée mercredi à Dakar.

Le film "Le loup d'or de Balolé" de Chloé Aïcha Boro (Burkina Faso), lauréat en 2018 de l'Etalon d'or de Yennengua (récompense suprême du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), fait partie de la sélection officielle du festival.

Il y a également "Fahavalo, Madagascar de Marie-Clémentine Andriamonta-Paes (Madagascar) présenté à Dakar l'année dernière lors des Rencontres cinématographiques de Dakar (RECIDAK) ou "Poisson d'or, poisson africain" de Thomas Grant et Moussa Diop (Sénégal) qui a remporté plusieurs prix dans le monde, entre autres.

Le jury sera présidé par le cinéaste sénégalais Ousmane William Mbaye et aura comme membres "des professionnels du cinéma", notamment le journaliste critique de cinéma Bassirou Niang.

On y compte aussi le réalisateur et musicien Saliou W. Sarr dit "Alibéta", la réalisatrice Aïcha Thiam et la Directrice du centre de recherche documentaire du Sénégal (CRDS), Fatima Fall.

Un panorama de neuf films sénégalais sera proposé au public saint-louisien en plus de la rétrospective des films du cinéaste italien Stéfano Savona, invité d'honneur du festival du film documentaire de Saint-Louis.

"Jusque-là, on a fait que du +Sargal'docs+ à des cinéastes africains (l'Egyptienne Jihan El Tahir, les Sénégalais Ousmane William Mbaye, Safy Daye, Angèle Diabang... ) et cela collait avec la ligne éditorial du festival qui est de montrer un regard de l'intérieur de l'Afrique", a fait valoir Tendeng.

Il a rappelé que l'innovation pour les dix ans, est de donner la parole à Stéfano Savona pour "son regard archéologique et de réalisateur sur l'Afrique".

Le réalisateur italien va animer un master class à l'UFR/CRA de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis le mercredi 18 décembre.

Une table-ronde sur le thème "Le cinéma documentaire comme vecteur de valorisation et de transmission de la mémoire" est prévue le samedi 21 décembre au centre culturel "Le château".