Soudan: Mufarah - Inqaz commet une Injustice contre les Musulmans et les Chrétiens

Madani — - Le Ministre des Affaires Religieuses et des Dotations, Nassr-Al-Din Mufarah, a annoncé que des dispositions étaient en cours pour définir les nouvelles Caractéristiques d'un Nouvel Etat Civil Soucieux des Intérêts des Citoyens et renforçant le Sentiment de Justice pour les Musulmans et les Chrétiens.

Cela est arrivé lors qu'il s'adressait à la séance de clôture d'un Atelier sur le Rôle du Conseil des Eglises pour la Paix et le Développement, qui s'est tenu Mardi à Medani, capitale de l'État de Gazera.

Le Ministre a souligné le Programme de son Ministère visant à former les Prédicateurs Musulmans et Chrétiens à exercer leur véritable rôle au sein de leurs Communautés et à faire face aux Exigences de cette Etape.

Il a ajouté que Inqaz (Ancien Régime) pratiquait la Violence Verbale et Physique contre les Musulmans et les Chrétiens et avait réussi à répartir équitablement l'injustice entre eux.

Le Ministre des Affaires Religieuses a souligné les Points Communs entre les Musulmans et les Chrétiens, car ce sont des Gens qui ont une Religion Céleste et des Fils d'une même Patrie.

Il a insisté sur la nécessité de déployer des efforts concertés pour consolider le Message Modéré et lutter contre l'Extrémisme, la Haine et le Terrorisme, ainsi que pour renforcer les Capacités des Jeunes.

Le Maj-Gén. Ahmed Hannan Sebair, le Wali de l'Etat de Gazera, s'est dit fier de la tenue de l'Atelier dans l'Etat de Gazera afin de renforcer son rôle dans la Consolidation de la Coexistence Pacifique et de la Tolérance Religieuse.

Il a appelé à lutter contre l'Extrémisme et le Fondamentalisme dans toutes les Religions pour atteindre les Objectifs de la Période de Transition et renforcer les efforts en faveur de la Paix et de l'Amour.

Le Wali de l'Etat de Gazera a annoncé son engagement à mettre en œuvre les recommandations de l'Atelier relatives à son Etat.

Les Responsables du Cercle des Eglises du Nord et de l'Est du Soudan ont souligné que la convocation de l'Atelier était un bon début pour la Reconnaissance de la Composante Chrétienne au Soudan, reconnaissant que le Ministre traite de manière positive toutes les Composantes Religieuses pour favoriser la Coexistence Pacifique.

Ils ont également appelé à mettre un terme aux Arrestations Arbitraires de membres du Clergé et à l'Inégalité des Recrutements.

Au cours de l'Atelier, le Prêtre Esam-Al-Din et Ez-Al-Din ont passé en revue les Recommandations de l'Atelier affirmant la nécessité de nommer des Coordinateurs pour le Christianisme dans les Etats du Soudan, de fournir des Services dans les Eglises et de payer les Salaires des Prêtres et des Prédicateurs, ainsi que l'engagement des Etudiants Chrétiens participant à des Activités Nationales.

Il est à noter que l'Atelier a débouché sur une foule de Recommandations visant à réaliser l'Egalité, la Justice et la Tolérance Religieuse.