Congo-Kinshasa: Kinshasa - Début des travaux de réhabilitation dans quatre sites érosifs

L'Office des voiries et drainage (OVD) et le Génie militaire vont amorcer dans quelques heures les travaux de réhabilitation des routes détruites après la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, la nuit de lundi à mardi dernier. Le Premier ministre a évalué ce mercredi 27 novembre 2019, l'exécution de ses instructions données au Vice-Premier Ministre en charge du Budget, au Ministre d'Etat à l'Urbanisme et habitat, au Vice-Ministre des Finances, en présence du Vice-gouverneur de la Banque Centrale, du DG de l'OVD et du Commandant du Génie Militaire, lors dans la réunion d'urgence qu'il a tenu à la Primature à ce sujet.

Le chef du Gouvernement, Ilunga Ilunkamba, s'est rassuré de la mise à la disposition de l'OVD et du Génie Militaire des moyens nécessaires pour le début des travaux de réhabilitation dans quatre sites érosifs. Il s'agit de l'entrée vers l'intendance de l'Université de Kinshasa, dans la commune Lemba, l'avenue Kianza au niveau du pont de la rivière qui sépare la commune de Lemba à celle de Ngaba, l'avenue de la paix à Kinseso, et la voirie détruite à la hauteur de lolo la crevette, dans la commune de Ngaliema. L'Exécutif central s'inscrit dans la logique d'anticiper les catastrophes naturelles pour éviter encore d'autres pertes en vies humaines.

Le Gouvernement Ilunkamba exhorte la population à plus de civisme dans la gestion de son environnement. Il l'invite à éviter de jeter les immondices dans les caniveaux et à s'abstenir d'ériger des maisons d'habitations dans les zones inondables ou dans les sites érosifs, aussi bien à Kinshasa que dans les autres villes du pays. Car, il est constaté que dans la capitale, de nombreuses constructions ont cassé et obstrué les grands collecteurs censés drainer les eaux vers le fleuve.

Le Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, va réunir encore dans les jours prochains, les membres du Gouvernement concernés par cette question pour trouver les solutions idoines.