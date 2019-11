Congo-Kinshasa: Mongala - Les assurances du Premier ministre au caucus des Députés Nationaux et Sénateurs

Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a échangé ce mercredi 27 novembre à la Primature, avec le Caucus des Députés Nationaux et Sénateurs de la Province de la Mongala, et le Gouverneur de cette province. Plusieurs questions liées au développement de cette province ont été au centre des entretiens.

Il s'agit du dossier des inondations, les infrastructures scolaires, sanitaires et routières, le paiement des Députés Provinciaux et des problèmes des érosions à Lisala et dans d'autres cités de la Province.

En ce qui concerne les inondations, le chef du Gouvernement a déjà dépêché sur terrain le Ministre des Affaires Humanitaires qui va passer aussi par la Mongala, après l'étape du Nord et du Sud Ubangi avec une importante somme d'argent, a précisé le Porte-parole du groupe, l'Honorable José Engbanda. Pour ce qui est des infrastructures routières, le fonds pro routes est déjà mis en contribution pour la Province de la Mongala. Et le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics est déjà instruit quant à ce, renseigne José Engbanda.

Par ailleurs, pour éviter des contentieux réguliers entre le gouvernement provincial et l'Assemblée Provinciale de la Mongala, le gouvernement central préconise le décaissement régulier des frais de fonctionnement des ces institutions.

Bien avant, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait reçu également les doléances des Députés Provinciaux du Haut Lomami centrées la situation sécuritaire à Kamina. Ils ont été rassurés par le chef du gouvernement sur ce sujet.