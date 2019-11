Congo-Kinshasa: Exposition "ARTs dans les Ambassades" - Les Etats-Unis éblouis par les créations inouïes de Freddy Tsimba

Au cours d'une soirée très fascinante à la résidence officielle de l'Ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa, il a été organisé une réception spéciale, le 26 novembre 2019, dans le cadre de l'exposition « Arts in Embassies ». Mike Hummer et son épouse ont réservé un accueil chaleureux à tous leurs convives ainsi qu'aux personnalités tant politiques que culturelles, congolais et étrangers, qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie.

Une fois encore, les arts congolais ont été en l'honneur au cours de cette réception inédite marquée par les spectacles de musique classique avec l'Orchestre Symphonique de Kimbanguiste et la chorale de CALI.

Dans son adresse, l'Ambassadeur américain a souligné l'importance de cette initiative de portée culturelle internationale qui vise à renforcer les relations économiques, politiques et surtout l'échange culturel entre le Congo-RDC et les Etats-Unis.

"Notre objectif, ce soir est de partager avec vous l'exposition Art in Embassies (AIE), un mélange coloré et dynamique de l'art autochtone américain et moderne", a soutenu Mike Hummer.

Des meilleures œuvres artistiques (art plastique et peinture, sculpture... ) préférées par le couple Ambassadeur sont exposées dans cette résidence diplomatique.

Parmi les artistes sélectionnés à cette exposition, il y a l'artiste plasticien congolais de renommée internationale, Freddy Bienvenu TSIMBA qui y participe avec ses créations contemporaines de grande envergure.

Son œuvre en sculpture placée à l'extérieur de la maison a été créée spécialement pour l'Ambassade des Etats-Unis.

"Cette superbe création de Freddy TSHIMBA symbolise le partenariat privilégié entre les Etats-Unis et la RDC pour la paix et la prospérité. Ce nouvel élan de partenariat a été lancé à la suite de la visite du Président Tshisekedi à Washington, D.C. en avril 2019. L'œuvre est faite de matériaux recyclés et représente les Américains et les Congolais cheminant ensemble vers un avenir commun plus radieux", a déclaré l'Ambassadeur des Etats-Unis.

D'autres créateurs, à l'instar du célèbre Dan Namingha a été très ravissant avec son tableau spectaculaire qui représente un magnifique paysage du sud-ouest des Etats-Unis. Et également, le Docteur Synthia Saint James avec sa conception du premier timbre Kwanzaa pour le service postal américain.

Cette exposition reflète la riche diversité qui fait des Etats-Unis la grande nation qu'ils sont sur la planète.Créé en 1963, renseigne-t-on, le Bureau d'Arts dans les Ambassades (AIE) du Département d'Etat Américain met sur pied des expositions temporaires et permanentes.Avec plus de 200 sites, ce programme artistique est organisé chaque année dans les espaces de représentation de toutes les résidences des Ambassadeurs des Etats-Unis et de nouvelles ambassades à travers le monde. L'AIE sélectionne et commande des œuvres d'art contemporain aux Etats-Unis et dans les pays hôtes.