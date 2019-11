Congo-Kinshasa: Dégâts de dernières pluies impétueuses à Kinshasa - Freddy Bonzeke sauve Matete

Près d'une quarantaine des morts, des dégâts matériels importants ainsi que des blessés, tel est le bilan fourni par les autorités urbaines, au terme de la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit de lundi 25 à mardi 26 novembre 2019.

Les victimes les plus graves ont été enregistrées dans la commune de Lemba, particulièrement au quartier Mbanza Lemba où des eaux de pluie ont écroulé des maisons d'habitation, faisant des morts. Et à Livulu, la route Université est coupée en deux, empêchant la circulation des véhicules et des personnes. Cependant, rien de grave n'est arrivé aux habitants de la commune de Matete en termes de dégâts. Dans le quartier Kinsaku, réputé bourbier de Matete, parce qu'il reçoit tous les déchets et sables venant de la commune de Kisenso, les travaux de curage des caniveaux y initiés par le Directeur de cabinet du Gouverneur de Kinshasa ont porté des fruits.

A la faveur d'une visite initiée par la Coordination de Matete Bopeto pour évaluer d'éventuels dégâts après la pluie, le constat fait est plus qu'encourageant et satisfaisant. Pas d'inondations des parcelles comme par le passé, toutes les eaux de pluie ont paisiblement coulé dans les caniveaux curés par des engins mis à contribution par Me Freddy Bonzeke Iliki dans plusieurs coins de Matete, dans le cadre de son programme d'assainissement de cette municipalité dénommé "Matete Bopeto". Néanmoins, l'eau est entrée dans quelques maisons dont les avenues ne sont pas encore complètement vidées d'immondices. Dans l'ensemble, le pire a été évité.

Aujourd'hui, toute la population de cette partie de la capitale ne jure que par le nom de Me Freddy Bonzeke et croit dur comme fer que leur commune revêtira sa belle robe d'antan, grâce à la ferme détermination de ce digne fils de Matete. Visiblement, Matete Bopeto fait déjà large écho et commence à attirer du monde. Pour preuve, dimanche dernier, un grand opérateur économique natif de Matete a exprimé son désir d'accompagner Me Freddy Bonzeke dans ce vaste programme d'assainissement. Il a remis au patron de l'Asbl " Les amis de Me Freddy Bonzeke" des bêches et d'autres outils de travail. Une adhésion qui a réjoui le Dircab du Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, qui, à cette occasion, a appelé d'autres natifs de Matete à emboiter le pas au PDG Edox Diyeka. Rassuré de la qualité du travail déjà fait en un mois, Me Freddy Bonzeke entend développer d'autres stratégies sur le terrain en vue de gagner le pari d'assainir la commune de Matete. Par ailleurs, il ne cesse d'appeler la population kinoise en général et des matetois, en particulier, à bannir les mauvaises habitudes de déverser les déchets dans des caniveaux.