Congo-Kinshasa: Coordonnateur de la jeunesse ouvrière du PPRD - Paul Ramazani s'engage à œuvrer pour le développement des jeunes

L'installation du Comité National de la Ligue des Jeunes du PPRD avait suscité une effervescence sans pareille, particulièrement dans le chef de ceux qui ont donné leurs énergies et dynamismes à ce grand parti ayant dirigé la RD Congo depuis plusieurs années.

En effet, si Serge Kadima a été installé Président de la jeunesse de ce Parti, en remplacement de Papy Pungu appelé à d'autres fonctions, Paul Ramazani Muluta, quant à lui, est le nouveau Coordonnateur du département de la jeunesse ouvrière du PPRD. A ce titre, tenant mordicus à ses capacités intellectuelles qui ne sont plus à démontrer dans le monde entrepreneurial, il promet d'œuvrer pour le développement et l'autonomisation de la jeunesse congolaise, en général, et la jeunesse de son propre parti qu'est le PPRD, en particulier.

Aussitôt nommé, Paul Ramazani Muluta n'a pas tardé à exprimer son satisfecit et sa reconnaissance à l'endroit de Joseph Kabila, l'autorité morale du FCC et Président national du PPRD et au Secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadary, pour cette confiance placée à sa modeste personne. «Le sentiment qui m'anime, je ne cesserai de le dire, c'est un sentiment de joie. Nous sommes très heureux d'être dans ce Comité au niveau national. Cette nomination est le résultat d'un dur labeur, c'est vraiment le fruit d'un travail inconditionnel qu'on a eu à faire pour ce parti», a lâché d'entrée de jeu Paul Ramazani. Et ce, avant de renchérir : "On est dans ce parti depuis plusieurs années maintenant, nous avons répondu à tous les appels du parti que ça soit physiquement, idéologiquement, en organisant des ateliers, des activités culturelles, des activités politiques, des animations, des matinées politiques surtout en travaillant pour la bonne communication du PPRD".

Conscient de la tâche

Pour l'initiateur du Collectif des jeunes nationalistes (COJENA), structure ayant soutenu la Candidature de Emmanuel Ramazani Shadary lors de la présidentielle de décembre 2018, ce dernier a mesuré cette nouvelle responsabilité et promet-il de poursuivre avec le travail pour faire valoir le parti ainsi montrer à la hiérarchie qu'elle n'a pas eu tort de le nommer au niveau national de la jeunesse du PPRD. « Le seul mot d'ordre que le Président national nous a donnés, c'est de continuer à travailler. Il veut avoir des activités diversifiées, nous qui sommes ses collaborateurs nous allons l'aider à arriver à ses fins, parce que nous croyons en lui, nous le soutenons et nous voulons l'accompagner dans cette vision bien sûr sous la houlette du Secrétaire Permanent Emmanuel Ramazani Shadary et sous le leadership de Président national Joseph Kabila », a-t-il martelé.

Quid sur la jeunesse ouvrière ?

Porté au sommet de la jeunesse ouvrière du PPRD, Paul Ramazani n'attend pas rester les bras croisés. « La jeunesse ouvrière regorge beaucoup de jeunes. Des jeunes qui s'essaient dans les petites et moyennes entreprises, des jeunesses qui voudraient aussi entrer dans ce monde entrepreneurial, dans les petits secteurs d'activité et dans les petits secteurs de développement, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ; il faut vraiment accompagner ces jeunes gens, les aider. Nous devons les accompagner en apportant aussi de nouvelles opportunités pour redonner de l'espoir à cette jeunesse en perte de vitesse », s'est-il confié à votre quotidien.

Zoom sur Paul Ramazani

Jeune du PPRD, activiste de la jeunesse qui croit en ses amis jeunes, Paul Ramazani Muluta croit que la jeunesse de la République démocratique du Congo est une jeunesse capable, pouvant surmonter toutes les épreuves possibles, qui peut déplacer les montagnes. Initiateur d'une structure appelée COJENA et Président national de l'ASBL "Jeunesse bâtisseuse de l'Avenir" JBA en sigle, bref, cet activiste engagé et militant du PPRD, est juriste de formation fruit de la colline inspirée de Mont-Amba (Unikin). Polyglotte de son état, il a su créer depuis son plus jeune âge plusieurs associations pour soutenir justement la vision de Joseph Kabila. Aujourd'hui, le PPRD s'est montré reconnaissant envers lui, en le plaçant à la tête de coordination de la jeunesse ouvrière.