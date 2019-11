Soudan: Séminaire d'excellence du gouvernement arabe, lundi prochain à Corinthia

Khartoum — - L'Organisme arabe de développement administratif (ARADO), en coopération avec le gouvernement des Emirats arabes unis et sous le auspices du vice-président, premier ministre et gouverneur de Doubaï, Son Altesse le Cheikh Mohamed ben Rached Al Maktoum, a lancé le «Prix d'excellence du gouvernement arabe», à l'hôtel Corinthia, Khartoum, 12 décembre 2019.

Ce prix vise à reconnaître le développement et la mise en œuvre de meilleures pratiques pour promouvoir l'excellence du gouvernement arabe, en soulignant les expériences réussies et en créant un environnement institutionnel et de leadership positif entre les secteurs gouvernementaux du monde arabe.

Le symposium a pour but de présenter les objectifs et les catégories du prix, ainsi que les explications et les critères d'évaluation de ces catégories, ainsi que les conditions et les mécanismes de participation.