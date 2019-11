Congo-Brazzaville: Santé publique - Trois milliards de dollars américains pour éradiquer la polio d'ici à 2023

La mobilisation de l'importante somme permettra de vacciner chaque année quatre cent cinquante millions d'enfants contre la maladie et de surmonter les obstacles qui empêchent d'atteindre chaque cible.

L'engagement a été pris récemment par les dirigeants mondiaux lors du Forum reaching the last mile (RLM), tenu à Abou Dhabi. Selon le communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le montant à mobiliser constitue la première tranche du financement nécessaire pour mettre en œuvre la stratégie finale d'éradication de la polio 2019-2023 de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite.

« L'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, qui aide l'un des plus grands groupes d'agents de santé à atteindre et à vacciner tous les enfants, jusqu'au dernier, non seulement nous rapproche d'un monde sans poliomyélite, mais met aussi en place les infrastructures sanitaires essentielles pour répondre à plusieurs autres besoins sur le plan de la santé. Nous sommes reconnaissants pour les généreuses promesses faites aujourd'hui et nous remercions les gouvernements, les donateurs et les partenaires qui sont à nos côtés», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS et président du Conseil de surveillance de la poliomyélite.

La lutte contre la polio fait face à plusieurs facteurs qui empêchent que les enfants soient vaccinés. Il s'agit notamment de la qualité variable des campagnes, de l'insécurité, des conflits, d'importants mouvements de la population et, dans certains cas, le refus de la vaccination par les parents. De plus, une faible immunité face au virus dans certaines parties d'Afrique et d'Asie, où tous les enfants ne sont pas vaccinés, a été à l'origine des flambées d'une forme rare du virus. Afin de surmonter ces obstacles et de protéger quatre cent cinquante millions d'enfants de la maladie chaque année, les gouvernements et les donateurs ont annoncé d'importants nouveaux engagements financiers pour atteindre les trois milliards nécessaires pour appuyer la stratégie finale d'éradication.