Congo-Brazzaville: Handball - Guy Petitgirard à la tête des Diables rouges messieurs

Le président de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Jean Claude Ibovi, a présenté, le 26 novembre, à Brazzaville, le technicien français qui entraînera l'équipe nationale séniors hommes, en vue de préparer la Coupe d'Afrique des nations, Tunisie 2020.

La présence de l'expert français au Congo est une réponse directe de la Fédération internationale de handball à la Fécohand, qui avait sollicité l'appui d'un entraîneur international afin d'améliorer non seulement la performance des joueurs, mais aussi du staff technique.

Lors de son mot liminaire, Jean Claude Ibovi a indiqué que cet entraîneur, qui a dirigé pendant plusieurs années la sélection française, répond bien aux attentes de la Fécohand, puisqu'il détient le plus haut diplôme et possède une expérience très riche en la matière.

Durant environ deux mois, Guy Petitgirard assuera, au sein de la sélection congolaise de handball, la lourde mission de bien conduire l'équipe pendant la Coupe d'Afrique des nations(CAN) qui se déroulera, du 16 au 26 janvier 2020, à Tunis, en Tunisie.

Cette bonne conduite est, selon la Fécohand, la condition sine qua non pour faire qualifier le Congo au championnat du monde de la discipline. A cet effet, l'équipe congolaise doit se positionner parmi les six meilleures de la CAN, afin de jouer cette compétition.

« C'est Guy Petitgirard, formateur deThierry Vincent qui était avec nous. Il a dirigé plusieurs équipes pendant des années. C'est pour vous dire que nous avons touché la sommité du handball. La balle est désormais du côté de l'Etat, qui doit mettre les moyens en place, afin de profiter de l'expertise de Guy Petitgirard et concrétiser notre vision consistant à satisfaire et honorer la République en vue de participer à la Coupe du monde », a notifié Jean Claude Ibovi.

Le président de la Fécohand a également rappelé que sa struture a déjà obtenu un programme bien ficelé de stage avec le directeur technique national de l'équipe tunisienne, mais elle est suspendue à la décision de la tutelle.

"Le handball ne se joue pas comme dans une baguette magique"

Habitué aux grands défis, Guy Petitgirard a, pour sa part, dévoilé son calendrier de travail, fondé sur la poursuite des activités menées par le staff national, la correction des failles techniques, l'endurance, la cohésion dans la distribution des passes, ainsi que le travail collectif. Optimiste et ambitieux, le technicien français n'a pas voulu perde quelques secondes, puisqu'il a aussitôt animé sa première séance d'entraînement avec les dix-neuf joueurs locaux, en attendant l'arrivée, le 18 décembre, de trois Congolais évoluant au Maroc, et le 21, de six autres de France.

« Je vais m'appuyer sur le travail du staff technique actuel pour nous permettre de construire une histoire commune. J'ai obtenu quelques vidéo de l'équipe du Congo et ensemble, nous bâtirons un systeme de jeu propre à nous. L'objectif, c'est de jouer la Coupe du monde. Tout est possible, il suffit que chacun joue son rôle, car plusieurs acteurs doivent travailler sur ce projet. Le handball ne se joue pas comme dans une baguette magique », a précisé Guy Petitgirard.

La Fécohand, qui compte sur l'appui de cet habitué des grandes compétitions pour participer à la vingt-septième édition du championnat du monde masculin de handball, Egypte 2021, profitera de son séjour en terre congolaise pour former les techniciens locaux.

Le Sénégal s'étant retiré de la CAN, le Congo est logé dans le groupe D avec le Maroc, l'Algérie et la Zambie. Il jouera son premier match de cette vingt-quatre édition de la CAN, challenge Denis-Sassou-N'Guesso, le 16 janvier, face au Maroc.