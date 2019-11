Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les pédagogues échangent sur les sciences de l'éducation

Le corps enseignant de l'Ecole normale supérieure, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, a commémoré, le 27 novembre à Brazzaville, la Journée scientifique des sciences éducatives proposée par le Laboratoire de recherche en sciences de l'éducation.

Organisée sur le thème « Les sciences de l'éducation dans le champ éducatif : pratiques actuelles et perspectives », la rencontre a contribué à approfondir la question relative aux sciences de l'éducation dont la conception et la diffusion des instruments adaptés à la résolution des problèmes éducatifs au Congo. Elle a apporté un éclairage sur la professionnalisation du personnel enseignant et éducatif.

Les participants ont pu se ressourcer autour des sous-thèmes « Sens et finalité de l'école : quelles postures pour des professionnels enseignants ? », « Qu'est-ce que la pédagogie ? Les spécificités de la pédagogie et le triangle pédagogique de Jean-Houssaye », « Education à la paix : problème et perspectives » et « La philosophie de l'éducation au Congo-Brazzaville ».

Cette journée scientifique a permis également d'honorer les travaux des éminents chercheurs et de mettre à la disposition du public universitaire ainsi que d'autres acteurs des informations sur la place des sciences de l'éducation dans le champ éducatif mondial et africain.

Les sciences de l'éducation concernent l'étude de différents aspects de l'éducation et font appel à diverses disciplines : histoire et sociologie de l'éducation, didactique des disciplines, psychologie des apprentissages... «L'enseignement et la recherche sont des fonctions qui restent au centre de nos préoccupations car l'éducation est au centre du développement. Je partage la conviction selon laquelle l'éducation doit devenir pour nos pays une priorité nationale », a indiqué Béatrice Perpétue Ondongo-Okoua, cheffe de parcours des masters en sciences de l'éducation.

De par ses approches pluridisciplinaires incluant théories et pratiques, les sciences de l'éducation sont devenues incontournables dans les rapports enseignant-enseigné en lien avec l'éducation, l'enseignement, la formation, les pratiques professionnelles enseignantes, les pédagogies, les didactiques, les politiques et systèmes éducatifs ainsi que les apprentissages.

Les sciences de l'éducation donnent aux étudiants les références de base dans les champs scientifiques et professionnels de l'éducation et de la formation. Elles les conduisent, en particulier, à construire une culture historique, institutionnelle et pédagogique dans les domaines scolaires et non scolaires ainsi qu'à mettre en œuvre des méthodologies d'enquête en éducation et formation, servant des finalités de recherche et/ou professionnelles. Signalons que le laboratoire de recherche en science de l'éducation a totalisé ses trente et un ans.