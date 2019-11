Congo-Kinshasa: Pieuvre

La population de Beni ne sait pas à quel saint se vouer. Et pour cause. Il ne se passe pas un long temps sans qu'on ait enregistré des cas de tueries dans ce territoire du Nord-Kivu. Des corps sans vie ont été retrouvés dans la matinée d'hier mercredi à Beni. Attribué aux ADF (rebelles ougandais), cet acte intervient en l'espace de 48 heures. Pendant que les larmes d'avant hier ne se sont pas encore séchées, les tueurs de Beni ont encore réédité leur exploit macabre.

Comment peut-on expliquer les tueries à répétition dans cette partie de la République ? À qui profitent tous ces actes mortels que l'on déplore depuis des années ? Ces questions méritent d'être posées par tout homme lucide. Surtout, quand on sait que la vie humaine est sacrée. La colère de la population qui a débouché sur d'importants dégâts matériels s'explique à travers ce questionnement. Hébétés plus d'une fois, les habitants de Beni n'arrivent pas à comprendre pourquoi sont-ils la cible de tous ces massacres récurrents.

Et pourtant, l'annonce par le gouvernement, de l'installation «du QG avancé» de l'armée à Beni était saluée par les filles et les fils du Nord-Kivu. Ils ont vu dans ce geste, un espoir pour le retour de la paix et la sécurité dans cette ville meurtrière de l'Est de la RDC. Mais, les nouvelles tueries risquent de replonger la population dans le scepticisme. Le gouvernement est, une fois de plus, interpellé. Car, la protection des personnes et leurs biens est l'une des fonctions régaliennes de l'État congolais.

C'est pourquoi, le gouvernement a le devoir constitutionnel de rétablir l'autorité de l'État à Beni et ses environs. L'ennemi étant déjà identifié, pourquoi l'armée régulière et la Monusco tardent-ils à l'extirper ? Est-ce un monstre à plusieurs têtes ? S'agit-il d'une pieuvre ? Qu'il s'agisse d'un oui et d'un non, le gouvernement est obligé de neutraliser toutes les forces négatives qui sèment la désolation à Beni et dans l'ensemble de cette partie du territoire national.