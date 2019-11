Algérie: Projet de création d'un observatoire pour développer la performance électorale

Alger — Le président de l'Autorité nationale indépendance des élections (ANIE), Mohamed Charfi a annoncé, jeudi à Alger, un projet de création d'un observatoire pour développer la performance électorale et conforter la démocratie.

L'annonce de ce projet a été faite par M. Charfi qui a présidé l'ouverture d'une journée de formation et d'orientation au profit des délégués communaux et de wilayas de l'ANIE consacrée à l'explication technique de l'application électronique destinée à la gestion du déroulement du scrutin prévu le 12 décembre prochain.

Il a indiqué avoir confié officiellement la gestion du projet à Amara Moussa qui a déclaré à la presse que cet observatoire "permettra de créer un espace interactif qui développe la performance électorale et démocratique à l'intérieur du pays et le dialogue à l'étranger et veillera à présenter des études et des recherches au service de l'acte électoral de façon à répondre aux aspirations du peuple et s'adapter aux tendances mondiales sur la base de la responsabilité, de la justice et du respect de l'autre".

Le président de l'ANIE a souligné l'importance de la formation à distance au profit de l'ensemble des intervenants dans le processus électoral "pour éviter toute entrave ou obstacle le jour du scrutin", indiquant que ce genre de formation par vidéoconférence sera destiné prochainement aux délégués de l'autorité à l'étranger.