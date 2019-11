Algérie: L'Algérie prend part à Rome à la réunion de la Commission parlementaire de lutte antiterroriste

Alger — Une délégation parlementaire du Conseil de la Nation prendra part, vendredi à Rome, aux travaux d'une réunion de coordination de la Commission parlementaire de lutte antiterroriste, relevant de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), a indiqué le Conseil de la Nation, jeudi, dans un communiqué.

L'ordre du jour de cette réunion prévoit l'examen et le débat de plusieurs question, notamment l'évaluation de la menace actuelle que représentent les terroristes étrangers et leurs familles (rapatriement, poursuite judiciaire et réinsertion), la lutte contre l'extrémisme violent, et le traitement des causes profondes du radicalisme: rôle de l'éducation, aspects cybernétiques et menaces électroniques.

Le Conseil de la Nation sera représenté aux travaux de cette rencontre par les deux sénateurs Mohamed Akhamouk et Abdelhalim Latreche.